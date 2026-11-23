L'AVVISO Attenti alla truffa del carabiniere su WhatsApp

Negli ultimi tempi i truffatori hanno progressivamente perfezionato le tecniche per presentarsi come rappresentanti delle forze dell’ordine

Dai falsi nipoti agli avvocati, passando per sedicenti tecnici e appartenenti alle forze dell’ordine. Le truffe telefoniche continuano a evolversi e i malintenzionati affinano sempre più le proprie strategie per conquistare la fiducia delle vittime. L’ultima frontiera è rappresentata dal falso carabiniere su WhatsApp, con tanto di fotografia in uniforme utilizzata come immagine del profilo per rendere più credibile il raggiro.Un nuovo sistema di manipolazione che punta a sfruttare non soltanto la paura e il senso di urgenza, ma anche la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni. La prima traccia di questa modalità è stata segnalata a Mugnano di Napoli.Dal numero della caserma al nome del comandanteNegli ultimi tempi i truffatori hanno progressivamente perfezionato le tecniche per presentarsi come rappresentanti delle forze dell’ordine. Una delle strategie utilizzate è il cosiddetto caller ID spoofing, un sistema che consente di manipolare il numero visualizzato sul telefono di chi riceve la chiamata.In questo modo, sul display della vittima può comparire proprio il numero reale della locale stazione dei carabinieri. Un dettaglio che può far credere a chi risponde di essere effettivamente in contatto con un presidio dell’Arma, abbassando le difese e rendendo più difficile riconoscere l’inganno.A rendere ancora più convincente la messinscena è arrivato poi l’utilizzo di nome, cognome e grado del comandante della stazione del territorio. Un livello ulteriore di personalizzazione, studiato per dare autorevolezza alla telefonata e convincere la persona contattata che dall’altra parte ci sia davvero chi è incaricato di tutelare la sicurezza della comunità.La nuova tecnica: il carabiniere in uniforme nella foto profiloL’ultimo aggiornamento riguarda WhatsApp. I truffatori non si limitano più a utilizzare numeri telefonici manipolati o a presentarsi con le generalità di un militare: ora associano all’utenza anche la fotografia di un carabiniere in uniforme.L’immagine, secondo quanto ricostruito, sarebbe recuperata da siti di informazione e successivamente utilizzata come foto profilo, quasi fosse un marchio di autenticità. Un espediente visivo che punta a rafforzare la credibilità dell’identità falsa e a rendere più difficile per la vittima sospettare di essere finita nel mirino di una truffa.La fotografia, naturalmente, non costituisce alcuna prova dell’identità di chi utilizza il numero: può essere copiata e associata liberamente a un account.La prima segnalazione a Mugnano di NapoliLa nuova modalità sarebbe emersa a Mugnano di Napoli, dove è stata individuata questa ulteriore evoluzione delle truffe che sfruttano il nome e l’immagine dell’Arma.Il fenomeno dimostra quanto i malintenzionati siano pronti a modificare continuamente le proprie tecniche, anche in risposta alle campagne di sensibilizzazione e alle informazioni diffuse per aiutare i cittadini a riconoscere i raggiri.Il consiglio resta quello di non fidarsi delle apparenze: né un numero apparentemente riconducibile a una caserma, né il nome di un comandante, né una fotografia in uniforme garantiscono che la persona con cui si sta parlando sia davvero un carabiniere. In caso di richieste sospette, è fondamentale interrompere il contatto e verificare la situazione attraverso i canali ufficiali, senza comunicare dati personali o bancari e senza effettuare trasferimenti di denaro.