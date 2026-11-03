QUATTRO CASI Attacchi hacker anche nei supermercati italiani: congelatori spenti

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia postale, impegnata a ricostruire la provenienza delle intrusioni

Almeno quattro punti vendita, tre a Catania e uno a Palermo, sarebbero stati colpiti da intrusioni informatiche che hanno alterato i parametri di temperatura dei banchi alimentari, provocando il deterioramento dei prodotti. La Polizia postale indaga sulla provenienza degli attacchi e su eventuali collegamenti con episodi analoghi registrati in altri Paesi europei.I supermercati finiscono nel mirino degli hacker. In Sicilia si sono verificati attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione di alcuni punti vendita a marchio Coop, con conseguenze sulla conservazione degli alimenti. A riferirlo è Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce supermercati del marchio.Secondo quanto dichiarato da Spadaro, sarebbero almeno quattro i negozi interessati: tre a Catania e uno a Palermo. Gli attacchi avrebbero consentito di modificare da remoto i parametri di temperatura dei banchi refrigerati, provocando un innalzamento dei valori e, di conseguenza, il deterioramento di parte degli alimenti esposti.Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia postale, impegnata a ricostruire la provenienza delle intrusioni, a determinarne la portata e a verificare eventuali collegamenti con gli attacchi che hanno interessato altri operatori europei.L'allerta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionaleGli episodi siciliani si inseriscono in un quadro più ampio di attacchi informatici che, nelle ultime settimane, hanno coinvolto i sistemi della cosiddetta catena del freddo in diversi Paesi europei. Tra quelli interessati figurano Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia, Finlandia e Svezia.Alla luce di questi incidenti, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha richiamato l'attenzione degli operatori della grande distribuzione organizzata, della logistica alimentare, della refrigerazione industriale e delle società di manutenzione. L'invito è a rafforzare le misure di sicurezza già raccomandate dopo gli attacchi informatici registrati in alcune catene di supermercati in Francia.L'obiettivo è prevenire nuove intrusioni nei sistemi che regolano la conservazione degli alimenti, infrastrutture essenziali per il funzionamento dei punti vendita e per la sicurezza della filiera alimentare.Gli altri casi segnalati in ItaliaPer quanto riguarda il quadro nazionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ricevuto la notifica di un incidente informatico da parte di un'azienda toscana attiva nel settore della ristorazione collettiva.È stato inoltre individuato, ma non ancora formalmente notificato, un attacco ai danni di un'impresa emiliana che opera nella produzione di alimenti surgelati.Gli accertamenti dovranno chiarire se gli episodi italiani facciano parte di un'unica campagna coordinata o se si tratti di attacchi distinti. Nel frattempo, l'attenzione resta concentrata sulla protezione dei sistemi digitali che controllano temperature e impianti di refrigerazione, per evitare ulteriori danni economici e il deterioramento delle merci.