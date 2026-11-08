FURBETTI Assenteisti nell'azienda pubblica: 4 licenziamenti

Al centro della contestazione c’è il presunto utilizzo dei badge aziendali per registrare la presenza di persone

Quattro dipendenti di Napoli Servizi sono stati licenziati con l’accusa di aver utilizzato un sistema di scambio dei badge per coprire le assenze e attestare presenze non corrispondenti all’effettiva attività lavorativa. I fatti contestati risalgono al 2024 e riguardano il personale impiegato nel dormitorio pubblico di via Giuseppe De Blasiis, a Napoli, dove gli addetti si occupavano di pulizia, custodia e facchinaggio.I provvedimenti disciplinari sono arrivati nel gennaio 2026. Per uno dei quattro lavoratori, tuttavia, il licenziamento è stato formalizzato in un momento successivo, poiché il dipendente si trovava in malattia. La vicenda ha avuto anche un seguito davanti al giudice del lavoro: due dei lavoratori hanno presentato ricorso nei mesi scorsi, mentre per un altro non risulta essere stato avviato un analogo procedimento di impugnazione.La prima decisione giudiziaria è arrivata lunedì 21 settembre. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il tribunale ha respinto il ricorso presentato da uno dei dipendenti, condannandolo anche al pagamento delle spese legali. Nella motivazione, il giudice avrebbe ritenuto che il comportamento contestato fosse tale da compromettere in maniera irreparabile il rapporto di fiducia tra il lavoratore e l’azienda pubblica.Il sistema delle timbrature per conto dei colleghiAl centro della contestazione c’è il presunto utilizzo dei badge aziendali per registrare la presenza di persone che, secondo la ricostruzione, non si trovavano effettivamente sul posto di lavoro. In particolare, uno dei dipendenti avrebbe effettuato le timbrature anche per conto di altri colleghi, certificandone così la presenza in servizio nonostante l’assenza.Una modalità che avrebbe consentito di coprire le mancate presenze attraverso registrazioni formalmente regolari, ma non corrispondenti alla realtà. Proprio su questo comportamento si è concentrata la valutazione del giudice del lavoro, che ha ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dipendente che aveva presentato ricorso.La vicenda non si è però fermata sul piano dei rapporti tra lavoratori e azienda. Sulle presunte false attestazioni di presenza è infatti ancora aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli, chiamata a verificare eventuali responsabilità penali.La denuncia di Napoli Servizi e l’intervento della Polizia localeL’indagine ha preso avvio nel 2024, quando Napoli Servizi, società partecipata del Comune di Napoli, presentò una denuncia all’autorità giudiziaria. L’iniziativa arrivò dopo una segnalazione informale rivolta all’allora direttore generale da parte del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi Sinistra.La denuncia venne depositata nella stessa giornata della segnalazione. Gli accertamenti furono quindi affidati alla Polizia investigativa della Polizia locale, che si concentrò sulle presenze del personale in servizio presso il centro di prima accoglienza di via De Blasiis.Gli investigatori avrebbero ricostruito un meccanismo attraverso il quale le timbrature venivano effettuate anche per conto di altri dipendenti. Da qui la contestazione relativa alle false presenze e l’avvio delle procedure disciplinari che, a distanza di tempo, hanno portato al licenziamento dei quattro addetti.La prima sentenza respinge il ricorsoLa pronuncia del 21 settembre rappresenta il primo esito davanti al giudice del lavoro tra i ricorsi presentati dai dipendenti coinvolti. Il tribunale ha confermato il licenziamento impugnato, ritenendo che la condotta attribuita al lavoratore avesse compromesso il vincolo fiduciario necessario per proseguire il rapporto con Napoli Servizi.Restano da conoscere gli sviluppi degli altri ricorsi e quelli dell’inchiesta penale. Sul caso, dunque, si intrecciano due distinti percorsi: da una parte le controversie relative ai provvedimenti disciplinari, dall’altra gli accertamenti della Procura sulle presunte irregolarità nella registrazione delle presenze al dormitorio pubblico napoletano.