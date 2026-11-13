IL RAID Arrivano in scooter armati e rapinano una coppia

L'episodio ha dato avvio agli accertamenti degli agenti del Commissariato

Due giovani, di 17 e 18 anni, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Polizia di Stato a Napoli. Entrambi sono indagati per rapina aggravata e porto abusivo di arma in relazione a un episodio avvenuto a San Giorgio a Cremano, dove una coppia di ragazzi sarebbe stata derubata del motociclo sul quale viaggiava.Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura competente. La misura arriva al termine di un'attività investigativa avviata dopo la denuncia della rapina.L'assalto del 25 settembreI fatti contestati risalgono al 25 settembre scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tre giovani avrebbero raggiunto le due vittime a bordo di uno scooter e, utilizzando una pistola, le avrebbero costrette a consegnare il motociclo.L'arma avrebbe avuto un ruolo centrale nell'azione, consentendo ai presunti rapinatori di impossessarsi del mezzo e allontanarsi. L'episodio ha dato avvio agli accertamenti degli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano.Il recupero della pistola e del motocicloLe prime attività investigative hanno portato al fermo di indiziato di delitto nei confronti del presunto responsabile maggiorenne. Nel corso degli accertamenti, gli agenti sono riusciti anche a individuare la pistola che sarebbe stata utilizzata durante la rapina e a recuperare il motociclo sottratto alla coppia.Il ritrovamento dei due elementi ha rappresentato un passaggio importante per ricostruire l'accaduto e approfondire il coinvolgimento degli altri partecipanti all'azione.Le indagini portano agli altri due sospettatiLa successiva fase investigativa, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Napoli, ha consentito di raccogliere ulteriori indizi nei confronti degli altri due giovani ritenuti coinvolti nella rapina.Sulla base degli elementi acquisiti, il giudice ha disposto le misure cautelari eseguite oggi dalla Polizia di Stato nei confronti dei ragazzi di 17 e 18 anni.Le contestazioni riguardano la rapina aggravata e il porto abusivo di arma. Le responsabilità dei giovani dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario: l'esecuzione della misura cautelare non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.