VANDALI Arrivano in auto e spaccano i vetri delle vetture in sosta

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna

Raid vandalico nella notte a Casalnuovo di Napoli, dove tre persone, al momento sconosciute, avrebbero danneggiato tre automobili parcheggiate in viale dei Pini. Secondo le prime informazioni, i responsabili sarebbero arrivati a bordo di un’utilitaria e avrebbero utilizzato un martello per infrangere i finestrini e i parabrezza dei veicoli.Le auto colpite sono in uso a persone incensurate residenti nella zona. Non sono ancora chiare le ragioni del gesto né se i danneggiamenti fossero diretti contro i proprietari delle vetture.Indagini per ricostruire l’accadutoSull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, impegnati a ricostruire la dinamica del raid e a chiarire le motivazioni alla base del danneggiamento.Gli investigatori dovranno individuare i tre responsabili e verificare eventuali elementi utili a comprendere se il gesto sia stato mirato oppure abbia colpito casualmente le automobili in sosta.