MALTEMPO Arriva il fiume atmosferico, Italia sotto la pioggia

Le singole perturbazioni saranno relativamente veloci, con intensità generalmente moderata e localmente forte

Una nuova perturbazione si prepara a raggiungere l'Italia, portando piogge diffuse, nevicate sulle montagne e un marcato cambiamento delle temperature. Dopo una temporanea fase di tregua, il tempo è destinato a peggiorare già da domenica, con un sistema perturbato alimentato dal getto polare e da un fiume atmosferico. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense e gli accumuli complessivi saranno significativi nelle aree maggiormente esposte.Le previsioni illustrate da Luca Lombroso, meteorologo di Meteored Italia, descrivono una fase caratterizzata da un rapido avvicendamento di masse d'aria: inizialmente prevarrà un richiamo mite di origine subtropicale, in alcuni momenti anche tropicale, mentre all'inizio della prossima settimana è atteso l'arrivo di aria più fredda di matrice polare marittima.Il passaggio perturbato e gli accumuli di pioggiaLe mappe QPF, ovvero le previsioni quantitative delle precipitazioni, indicano quantitativi complessivi che potranno raggiungere i 50-60 millimetri nelle zone più esposte. Tra le aree maggiormente interessate figurano il Levante ligure e l'alta Toscana.Le singole perturbazioni saranno relativamente veloci, con intensità generalmente moderata e localmente forte. La successione dei diversi passaggi, tuttavia, potrà determinare accumuli rilevanti, soprattutto laddove le condizioni atmosferiche favoriranno precipitazioni più persistenti.Neve sulle Alpi: fino a un metro in Valle d'AostaIl peggioramento interesserà anche l'arco alpino, dove sono previste nevicate abbondanti alle quote medio-alte. In Valle d'Aosta gli accumuli potranno arrivare fino a un metro di neve, mentre sulle Alpi centro-orientali sono attesi quantitativi compresi tra 5 e 20 centimetri.La neve sarà quindi uno degli elementi più rilevanti della nuova fase perturbata, mentre il successivo ingresso di aria polare marittima contribuirà a modificare ulteriormente il quadro termico.Il precedente episodio estremo: raffiche fino a 177 km/hLa nuova perturbazione arriva dopo una giornata meteorologica particolarmente movimentata, quella di giovedì 19 novembre. Una potente corrente a getto, rilevata dal radiosondaggio di Bologna con una velocità di 284 chilometri orari, ha favorito fenomeni molto diversi lungo la Penisola.Sulle Alpi si sono registrate nevicate intense, mentre al Nord sono arrivati temporali fuori stagione, seguiti da rapide schiarite. Sull'Appennino le raffiche hanno raggiunto valori eccezionali: al Passo Croce Arcana è stata rilevata una velocità di 177 chilometri orari, con condizioni di forte burrasca anche sui mari.In uno scenario molto diverso, lungo alcune zone della costa adriatica centrale si sono registrate temperature insolitamente elevate per il periodo, con valori di 25-26 gradi e punte di 22 gradi a Rimini.Una settimana caratterizzata da forti contrastiDopo la temporanea stabilizzazione favorita da un promontorio di alta pressione e dall'afflusso di aria polare marittima, il nuovo peggioramento riporterà condizioni di marcata variabilità. Il passaggio dall'aria mite subtropicale a quella più fredda in arrivo all'inizio della settimana sarà uno degli aspetti caratterizzanti della prossima evoluzione atmosferica.Le precipitazioni e le nevicate previste potrebbero dunque interessare diverse aree del Paese, con quantitativi differenti in base all'esposizione e alla quota.