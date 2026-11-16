DROGA Arrestato con cocaina e hashish

Il ritrovamento ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti, estendendo la verifica anche all’abitazione del ventiseienne

Un controllo personale ha portato gli investigatori della Squadra Mobile di Avellino a un successivo intervento nell’abitazione di un ventiseienne, concluso con il sequestro di diverse sostanze stupefacenti e materiale ritenuto utile per il loro confezionamento. Il giovane, già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione illecita di droga.Le sostanze trovate durante il controlloLa prima perquisizione ha permesso agli agenti di recuperare sette dosi di cocaina, per un quantitativo complessivo di 9,70 grammi. Nella disponibilità del ragazzo sono state inoltre trovate quattro dosi di hashish, per un peso totale di 22 grammi, e altri 15,50 grammi di marijuana.Il ritrovamento ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti, estendendo la verifica anche all’abitazione del ventiseienne.Bilancini e materiale per preparare le dosiAll’interno della casa gli investigatori hanno individuato due bilancini di precisione, un coltello con tracce di hashish e diversi strumenti destinati, secondo l’ipotesi investigativa, al confezionamento delle sostanze.Durante la perquisizione sono stati recuperati anche 110 euro in banconote di piccolo taglio, somma che è stata acquisita insieme al resto del materiale.Il sequestro e l’arrestoTutte le sostanze stupefacenti e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati dalla Polizia. Per il ventiseienne è scattato l’arresto in flagranza, nell’ambito dell’attività condotta dagli uomini della Questura di Avellino.La contestazione riguarda la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.