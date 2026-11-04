UNIVERSITA' Apre il primo studentato al Centro Direzionale: 600 posti

Fuori dall’edificio la protesta del Collettivo Autonomo Universitario, che contesta le tariffe considerate troppo elevate

Inaugurata la struttura realizzata nell’ex sede del Banco di Napoli: i primi ospiti sono già arrivati. Fuori dall’edificio la protesta del Collettivo Autonomo Universitario, che contesta le tariffe considerate troppo elevate.Il Centro Direzionale di Napoli si arricchisce di una nuova residenza dedicata agli studenti. Ha aperto ufficialmente Ibrido Living, il progetto realizzato negli spazi che un tempo ospitavano la sede del Banco di Napoli e destinato ad accogliere giovani provenienti dall’Italia e dall’estero. La struttura ha cominciato a ricevere i primi ospiti già nella giornata dell’inaugurazione.L’edificio mette a disposizione più di 600 posti letto e si presenta come una residenza moderna, pensata per offrire agli universitari non soltanto una sistemazione abitativa, ma anche spazi e occasioni di socialità. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un ambiente nel quale gli studenti possano vivere il periodo universitario, incontrarsi e costruire relazioni.La posizione rappresenta uno degli elementi su cui punta il progetto. Il complesso si trova infatti a breve distanza dalla Linea 1 della metropolitana e in un’area collegata con diverse sedi universitarie della città. Una collocazione che dovrebbe agevolare gli spostamenti quotidiani e rendere la residenza un punto di riferimento per chi frequenta gli atenei napoletani.L'apertura e i primi arriviNel corso della mattinata le porte dello studentato sono state aperte anche al pubblico, consentendo di conoscere da vicino la struttura e i servizi messi a disposizione dei futuri residenti. Con il taglio del nastro si è conclusa la fase di avvio del progetto e sono cominciati i primi ingressi.Ibrido Living punta così a inserirsi nel panorama dell'accoglienza universitaria cittadina, in un momento in cui il tema degli alloggi per gli studenti è particolarmente sentito, soprattutto per chi arriva a Napoli da altre regioni o dall'estero.La contestazione del Cau sui prezziL'inaugurazione non è stata però accompagnata soltanto dalle celebrazioni. All'esterno dell'edificio si sono ritrovati alcuni studenti del Collettivo Autonomo Universitario, che hanno organizzato una protesta per contestare i costi degli alloggi.Secondo gli attivisti, le tariffe richieste per soggiornare nella nuova residenza sarebbero troppo elevate e rischierebbero di rendere la struttura poco accessibile a una parte della popolazione universitaria. La manifestazione ha riportato al centro una questione che va oltre la singola apertura: la disponibilità di posti letto, infatti, non coincide necessariamente con la possibilità per tutti gli studenti di sostenerne il prezzo.L'avvio di Ibrido Living segna dunque una novità per il Centro Direzionale e amplia l'offerta abitativa privata destinata agli universitari. Resta aperto il confronto sull'accessibilità economica di queste soluzioni e sul ruolo che dovrebbero avere nel garantire il diritto allo studio.