LA DOCENTE Anna muore dopo la cura ginecologica, il marito "Non ci hanno detto di rischi"

Secondo quanto riferito dal marito, ai due sarebbe stato spiegato che il medicinale avrebbe consentito di evitare complicazioni più gravi

«Non ci hanno spiegato quali rischi comportasse l'assunzione di quel farmaco e quali conseguenze avrebbe potuto avere». È la denuncia di Giovanni Paolino, marito di Anna Boffa, l'insegnante di 36 anni morta il 13 novembre scorso all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo sette giorni di ricovero. Una vicenda sulla quale sono in corso accertamenti e che continua a sollevare interrogativi sulle cure ricevute dalla donna per una gravidanza extrauterina.Intervistato dall'emittente campana Canale 9, Paolino ha ricostruito le tappe della storia, partendo dalla scoperta della gravidanza, vissuta dalla coppia come una grande gioia. «Quando abbiamo scoperto che Anna era incinta abbiamo provato una grande gioia. Avevamo coronato il sogno di avere un figlio», ha raccontato l'uomo.Dopo i primi controlli e il sospetto di una gravidanza extrauterina, il 26 ottobre i coniugi si erano recati all'ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza. La donna era stata trattenuta in osservazione prima di ricevere un trattamento farmacologico.Secondo quanto riferito dal marito, ai due sarebbe stato spiegato che il medicinale avrebbe consentito di evitare complicazioni più gravi. «Ci dissero che con quel medicinale avremmo potuto scongiurare conseguenze peggiori, come un'emorragia o un intervento chirurgico d'urgenza», ha ricordato Paolino. L'uomo sostiene, tuttavia, che non sarebbero stati informati adeguatamente sui possibili effetti collaterali e sui rischi legati alla terapia.Dopo la somministrazione del farmaco, Anna avrebbe manifestato uno sfogo cutaneo, inizialmente comparso sul viso e successivamente esteso al collo e al cuoio capelluto. La coppia sarebbe tornata in ospedale, ma, sempre secondo il racconto del marito, la reazione non sarebbe stata ricondotta al medicinale.Nei giorni successivi il quadro clinico della 36enne sarebbe progressivamente peggiorato. La donna avrebbe iniziato ad avere difficoltà ad alimentarsi e a parlare. Il 5 novembre, il medico curante, intervenuto a domicilio, avrebbe ipotizzato una possibile correlazione tra le manifestazioni riscontrate e il farmaco assunto.Le condizioni di Anna hanno poi richiesto il ricovero all'ospedale Ruggi di Salerno, dove la donna è morta il 13 novembre, dopo sette giorni di degenza.Ora il marito chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e, soprattutto, che siano chiarite le modalità con cui è stata gestita la terapia. «Vorrei capire se il protocollo sanitario applicato a mia moglie sia corretto e se sia stato rispettato. Una persona entra in ospedale in salute e poi peggiora fino a morire: voglio capire cosa sia successo», ha dichiarato.Parole accompagnate da un appello rivolto ai sanitari che hanno seguito la moglie: «Hanno sbagliato e dovrebbero chiedere scusa, soprattutto a mia moglie». Paolino richiama inoltre l'attenzione sull'importanza di un'informazione completa ai pazienti e ai loro familiari prima della somministrazione di qualsiasi farmaco, soprattutto quando possono esserci conseguenze ed effetti indesiderati.Una morte che lascia una famiglia nel dolore e tanti interrogativi ancora da chiarire. Al centro della vicenda restano la terapia farmacologica, le eventuali reazioni avverse e il rispetto dei protocolli sanitari. Saranno gli accertamenti a dover stabilire eventuali responsabilità e a ricostruire con precisione quanto accaduto.