LA PROF Anna morta dopo il farmaco abortivo, c'è l'autopsia

L'indagine, avviata dopo la denuncia presentata dai familiari, dovrà chiarire le cause del decesso

Sarà effettuata lunedì prossimo, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, l’autopsia sul corpo di Anna Boffa, l’insegnante di 36 anni deceduta il 13 novembre dopo una settimana di ricovero. La donna era stata trasferita nella struttura salernitana in seguito a un aggravamento delle sue condizioni, manifestatosi dopo la somministrazione di una terapia farmacologica per una gravidanza extrauterina.Per fare luce sulle circostanze della morte, la Procura di Salerno ha incaricato un collegio peritale composto da tre docenti universitari dell’Università Federico II di Napoli. Sono stati inoltre designati i consulenti tecnici delle parti, che potranno prendere parte alle operazioni autoptiche.La famiglia chiede verifiche sull'intero percorso sanitarioL'indagine, avviata dopo la denuncia presentata dai familiari, dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire tutte le fasi dell'assistenza prestata alla 36enne. I parenti, attraverso la propria legale, chiedono che gli accertamenti prendano in considerazione anche l'eventuale presenza di responsabilità da parte del personale sanitario delle strutture in cui Anna è stata visitata e curata.«Ho chiesto di accertare ovviamente le cause del decesso, ma non basta: di accertare eventuali profili di colpa di tutto il personale sanitario che ha operato nelle varie strutture mediche dove è stata visitata e ricoverata Anna Boffa», ha dichiarato l'avvocata Annarita Manzo, che assiste la famiglia.Dalla diagnosi al trasferimento a SalernoOriginaria di Palomonte, in provincia di Salerno, Anna Boffa aveva scoperto di essere incinta. Gli esami avevano però evidenziato una gravidanza extrauterina. Dopo una prima valutazione ginecologica all'ospedale San Carlo di Potenza, la donna era stata ricoverata nella struttura di Lagonegro, dove aveva iniziato un trattamento a base di metotrexate.Successivamente il suo stato di salute si era aggravato, rendendo necessario il trasferimento all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Qui era rimasta ricoverata per sette giorni, fino alla morte avvenuta il 13 novembre.Anche il Ruggi avvia accertamenti interniGli esami disposti dalla Procura dovranno ricostruire la sequenza degli interventi sanitari e valutare se, nelle diverse fasi del percorso assistenziale, siano emersi eventuali profili di responsabilità. Si tratta di aspetti ancora da chiarire, sui quali saranno determinanti gli esiti dell'autopsia e delle ulteriori verifiche investigative.Parallelamente, anche l'Azienda ospedaliera Ruggi ha avviato una verifica interna. L'obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto e contribuire alla ricostruzione delle circostanze che hanno preceduto la morte della giovane insegnante.