IL CASO Andò in vacanza e il cane morì di stenti: donna a processo

A rendere nota la notizia è l’associazione romana Zampe che danno una Mano Odv, assistita dall’avvocata Giada Bernardi

Era partita per le vacanze nell’agosto del 2025, lasciando i suoi due cani nel cortile di casa. Ma per uno degli animali quella permanenza all’aperto si è trasformata in una tragedia: legato con una catena cortissima a una cyclette, senza un riparo dal sole e senza acqua sufficiente, è rimasto esposto alle temperature estive per due giorni, fino a morire a causa di un colpo di calore. Il secondo cane, invece, è stato salvato in extremis grazie all’intervento della Polizia municipale e delle Guardie zoofile dell’Oipa.La vicenda, avvenuta a Giugliano in Campania, è ora approdata nelle aule giudiziarie. Una donna è stata infatti citata in giudizio con l’accusa di maltrattamento aggravato dalla morte dell’animale.A rendere nota la notizia è l’associazione romana Zampe che danno una Mano Odv, assistita dall’avvocata Giada Bernardi. Proprio l’organizzazione, insieme ad altre sette associazioni, aveva presentato una querela dopo quanto accaduto nell’estate dello scorso anno.La denuncia delle associazioni e il cane morto sotto il soleSecondo la ricostruzione riportata dall’associazione, uno dei due animali era stato lasciato legato con una catena di pochi centimetri a una cyclette, in una condizione che gli impediva di raggiungere una zona ombreggiata o di trovare riparo dalle temperature elevate. La mancanza di acqua adeguata e l'esposizione prolungata al sole avrebbero aggravato ulteriormente la situazione.Per il cane non ci sarebbe stato scampo: dopo circa due giorni trascorsi in quelle condizioni, è morto per un colpo di calore. L’altro animale è stato invece trovato ancora in vita e soccorso dalle forze intervenute sul posto, evitando un secondo decesso.La denuncia presentata dalle associazioni ha contribuito all’avvio del procedimento giudiziario nei confronti della proprietaria, chiamata ora a rispondere dell’accusa contestata.L’avvocata Bernardi: «Avevamo promesso che non sarebbe finita nel dimenticatoio»A commentare l’evoluzione della vicenda è l’avvocata Giada Bernardi, fondatrice dello studio legale GiustiziAnimale e presidente dell’associazione romana che ha seguito il caso.«Quel cane non aveva scampo, una catena di pochi centimetri, nessuna ombra, nessuno a cui chiedere aiuto», ha dichiarato la legale, ricordando le condizioni in cui sarebbe stato trovato l’animale. Bernardi ha poi sottolineato il significato del percorso giudiziario avviato: «Un anno fa abbiamo promesso che la sua morte non sarebbe finita nel dimenticatoio. Oggi c'è un processo. Saremo in aula, perché ci si possa chiedere conto di quello che è successo».Per l’avvocata, il procedimento assume anche un valore più ampio, legato alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 82 del 2025, entrata in vigore poche settimane prima della morte del cane.La nuova legge e la tutela degli animali nei tribunaliSecondo Bernardi, il caso rappresenterà un banco di prova per l’applicazione della nuova normativa, che riconosce agli animali il ruolo di vittime dirette dei reati. «Questo cane è morto poche settimane dopo l’entrata in vigore della legge 82 del 2025, che riconosce finalmente gli animali come vittime dirette dei reati. Questo processo sarà un banco di prova: la legge deve dimostrare di avere forza nelle aule di giustizia, non solo sulla carta», ha affermato.La presidente dell’associazione ha inoltre richiamato l’attenzione sui rischi che si ripresentano ogni estate, quando gli animali vengono lasciati soli durante le partenze per le vacanze.«Ogni estate ci troviamo davanti a storie come questa. Chi parte ha il dovere di affidare i propri animali a qualcuno. Lasciarli soli, alla catena, sotto il sole, non è una dimenticanza: è un reato, e oggi c'è chi ne risponde davanti a un giudice», ha concluso Bernardi.Ora sarà il procedimento giudiziario a fare chiarezza sulle responsabilità e sulle circostanze della vicenda. Intanto, per le associazioni che hanno seguito il caso, la citazione in giudizio rappresenta un passaggio importante affinché la morte del cane non resti senza conseguenze.