AUTISMO Alunno "calmato" con l'accendino: folla di mamme davanti scuola

Le donne hanno chiesto di poter parlare con una rappresentante degli insegnanti così da affrontare direttamente le questioni sollevate

La vicenda del bambino di sei anni, che secondo quanto denunciato dai genitori sarebbe stato intimidito a scuola con un accendino, ha provocato nuove reazioni nel quartiere Secondigliano, a Napoli. Questa mattina un gruppo di mamme si è presentato davanti all’istituto frequentato dal piccolo per chiedere spiegazioni su quanto sarebbe accaduto all’interno della struttura.Tra le donne presenti c’era anche la madre del bambino. Le genitrici hanno manifestato la volontà di incontrare una delegata del personale docente, chiedendo un momento di confronto per ottenere chiarimenti e discutere delle preoccupazioni emerse dopo la denuncia. Davanti alla scuola è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri.La richiesta di un confronto con la scuolaLa presenza delle mamme nasce dalla preoccupazione per la situazione del piccolo, ma anche dai timori legati alla sicurezza degli altri alunni. Le donne hanno chiesto di poter parlare con una rappresentante degli insegnanti, così da affrontare direttamente le questioni sollevate dalla famiglia e comprendere quali iniziative siano state eventualmente adottate.L’episodio ha attirato l’attenzione dei genitori degli altri bambini, soprattutto dopo la diffusione dei dettagli contenuti nella denuncia presentata dai familiari. La richiesta avanzata davanti all’istituto è dunque quella di avere risposte e garanzie, in una vicenda che riguarda un ambiente scolastico e un alunno particolarmente vulnerabile.La denuncia dei genitori e le registrazioni audioNei giorni scorsi il padre e la madre del bambino si erano rivolti ai Carabinieri per denunciare una maestra e un’educatrice, ipotizzando comportamenti abusivi nei confronti del figlio. Per raccogliere elementi, i genitori avevano nascosto un piccolo registratore nella felpa del bambino e successivamente avevano ascoltato le registrazioni.Il piccolo, secondo quanto riferito dalla famiglia, presenta un disturbo dello spettro autistico di livello tre, è non verbale e manifesta una marcata iperattività. Proprio le sue particolari condizioni hanno accresciuto la preoccupazione dei genitori, che hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver esaminato i file audio.La frase sull’accendino al centro delle contestazioniTra le registrazioni consegnate dai familiari ci sarebbe una conversazione nella quale si sente pronunciare una frase che ha suscitato particolare allarme: «ha paura dell'accendino, abbiamo trovato il modo di farlo stare fermo, domani me ne porto uno più grande».È questo uno degli elementi indicati dai genitori per sostenere la propria denuncia. La famiglia ritiene che il bambino possa essere stato spaventato con l’utilizzo di un accendino per contenerne il comportamento e impedirgli di muoversi.Le circostanze dovranno essere verificate dagli accertamenti delle autorità competenti. Al momento si tratta di accuse contenute nella denuncia dei genitori, non di responsabilità definitivamente accertate.La mobilitazione davanti alla scuola aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda: le famiglie chiedono chiarezza, mentre resta da ricostruire che cosa sia realmente accaduto e quali siano le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.