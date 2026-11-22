DOCUMENTI Altre 4 carte d'identità senza microchip: tutti denunciati

In tutti i casi accertati dai carabinieri, il documento presentava la stessa anomalia

Quattro persone denunciate nel giro di poche ore tra Napoli e provincia per essere state trovate in possesso di carte d’identità elettroniche manomesse. In tutti i casi accertati dai carabinieri, il documento presentava la stessa anomalia: il microchip integrato nella carta era stato rimosso.Una circostanza che ha attirato l’attenzione dei militari del Comando provinciale di Napoli, impegnati ora a ricostruire le ragioni di una pratica che, secondo quanto emerso, starebbe diventando sempre più frequente. Al momento non è ancora chiaro perché venga asportato il componente elettronico né quale sia l’eventuale finalità dell’alterazione.I controlli hanno interessato diverse zone del territorio. A Capri, un 23enne è stato fermato dai carabinieri della locale stazione e, durante la verifica, ha consegnato una carta d’identità dalla quale risultava rimosso il microchip.Un altro episodio è stato registrato nel rione Traino, a Napoli, mentre ulteriori accertamenti hanno riguardato il capoluogo e il comune di Arzano. Tra le persone denunciate figurano anche un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari e un 33enne.Gli episodi, concentrati nell’arco di poche ore, hanno spinto i carabinieri ad approfondire il fenomeno per capire se dietro le manomissioni vi siano motivazioni ricorrenti o un comportamento legato a specifiche finalità. Le indagini dovranno chiarire anche il contesto in cui i documenti sono stati alterati.Per tutti e quattro è scattata la denuncia. L’attività dei militari prosegue per verificare la diffusione di questa particolare forma di manomissione delle carte d’identità elettroniche e comprenderne le possibili ragioni.