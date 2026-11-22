CLIMA Allerta Meteo in Campania: rischio venti forti

La Protezione Civile invita a tenere conto delle condizioni previste soprattutto nelle località affacciate sul mare

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per l’intero territorio regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale. L’avviso prevede venti forti, localmente molto forti, provenienti dai quadranti occidentali, con possibili raffiche e condizioni di mare agitato o molto agitato.L’allerta entrerà in vigore alle ore 21 di oggi e resterà attiva fino alle 18 di domani. Tra i principali fenomeni attesi figurano anche mareggiate lungo i tratti di costa maggiormente esposti alle correnti e alle raffiche di vento.Particolare attenzione è rivolta alle aree costiere della Piana campana, a Napoli, alle isole e alla zona vesuviana. Le condizioni meteo potrebbero inoltre interessare la penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, il territorio del Tusciano e dell’alto Sele, la Piana del Sele e le zone dell’alto e basso Cilento.La Protezione Civile invita a tenere conto delle condizioni previste, soprattutto nelle località affacciate sul mare, dove il moto ondoso potrebbe provocare mareggiate e rendere rischiose le attività in prossimità della costa.L’evoluzione del quadro meteorologico sarà monitorata attraverso le valutazioni del Centro Funzionale regionale per tutta la durata dell’avviso.