IL METEO Allerta in Campania per venti molto forti

Le condizioni del mare potranno peggiorare fino a determinare mareggiate

La Campania si prepara a fare i conti con una fase di condizioni meteorologiche avverse, caratterizzata soprattutto da venti sostenuti e mare agitato. La Protezione Civile regionale, sulla base delle analisi del Centro Funzionale, ha diramato un avviso di allerta valido su tutto il territorio dalle ore 20 di oggi fino alle 16 di mercoledì 18 novembre.Sono attesi venti localmente forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest, con possibili raffiche. Le condizioni del mare potranno peggiorare fino a determinare mareggiate, soprattutto lungo i litorali direttamente esposti alla direzione delle correnti.Le aree costiere interessateIl rischio di mareggiate riguarda diversi tratti della costa campana. Nell'elenco delle zone segnalate dalla Protezione Civile figurano la Piana campana, Napoli, le Isole e l'Area Vesuviana, oltre alla Penisola sorrentino-amalfitana.L'avviso comprende anche i Monti di Sarno e i Monti Picentini, le aree del Tusciano e dell'Alto Sele, la Piana del Sele e i territori dell'Alto e Basso Cilento.Le raccomandazioni ai ComuniLa Protezione Civile ha invitato le amministrazioni locali ad attivare le misure previste dai rispettivi piani comunali, adottando gli interventi necessari a prevenire e ridurre i rischi legati alle condizioni atmosferiche attese.Particolare attenzione viene richiesta per il controllo del verde pubblico, soprattutto in relazione alla possibile caduta di rami o alberi a causa delle raffiche. I Comuni dovranno inoltre verificare la stabilità e la tenuta delle strutture che potrebbero essere sottoposte alle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.Rischio idrogeologico: livello verdeNon sono invece attese precipitazioni tali da determinare criticità specifiche. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, il bollettino assegna infatti il livello Verde.L'attenzione resta dunque concentrata principalmente sul vento e sulle condizioni del mare, con possibili disagi lungo le coste e nelle zone maggiormente esposte per tutta la durata dell'avviso.