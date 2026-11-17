LA PIOGGIA Allagamenti, spunta il caso dell'Agro Nocerino

A raccontare quanto sta accadendo sono gli abitanti, che hanno documentato la situazione con video e segnalazioni

Bastano poche ore di pioggia intensa per trasformare alcune strade di Angri in percorsi impraticabili, con l'acqua che invade la carreggiata, il fango che si accumula e i residenti costretti a rinunciare agli spostamenti. Tra le aree maggiormente colpite viene indicata via Orta Loreto, insieme ad altre zone periferiche, dove le ultime precipitazioni hanno nuovamente fatto emergere le difficoltà della rete infrastrutturale.A raccontare quanto sta accadendo sono gli abitanti, che hanno documentato la situazione con video e segnalazioni. Secondo le loro testimonianze, il problema si ripresenterebbe ogni volta che si verificano temporali particolarmente intensi, rendendo difficile persino uscire di casa o percorrere le strade in automobile.Acqua e fango invadono le carreggiateLe immagini diffuse dai cittadini mostrano strade sommerse e tombini dai quali l'acqua fuoriesce con una pressione tale da provocarne, in alcuni casi, lo spostamento dalle sedi originarie. Una condizione che, secondo i residenti, rende ancora più pericoloso attraversare le zone interessate.Particolarmente preoccupante è quanto segnalato nei pressi dell'impianto di depurazione. Da alcuni chiusini si riverserebbe sulla strada un liquido scuro, di colore marrone e caratterizzato da un odore molto intenso. Una circostanza che alimenta i timori della popolazione non soltanto per i disagi alla circolazione, ma anche per le possibili conseguenze sul piano igienico-sanitario.Il passaggio dei mezzi pesanti aggrava i disagiLa presenza dell'acqua sulla carreggiata crea ulteriori difficoltà per chi si muove a piedi. Il transito di camion e tir, secondo quanto raccontato dagli abitanti, provoca onde che raggiungono i pedoni e possono investire ingressi e spazi adiacenti alla strada.I cittadini lamentano inoltre di aver contattato i vigili e gli organismi competenti per chiedere aiuto, senza ottenere, a loro dire, risposte e interventi sufficientemente rapidi. La ripetizione degli episodi ha accresciuto la preoccupazione e la rabbia di chi vive nelle aree coinvolte.Borrelli raccoglie le segnalazioni: «Una situazione che si ripete»Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale sono arrivate le denunce degli abitanti di Angri. Il parlamentare ha criticato la ricorrenza del problema e le condizioni in cui si ritrovano le famiglie dopo ogni precipitazione intensa.«È una vergogna inaccettabile che si ripete puntualmente ad ogni temporale. Alle prime piogge molti cittadini sono prigionieri in casa e non si tratta solo di allagamenti, ma di una situazione igienica e di sicurezza spaventosa», ha dichiarato.Le segnalazioni riportano così al centro dell'attenzione la tenuta della rete di smaltimento delle acque e le condizioni delle strade nelle periferie cittadine. Per i residenti, la richiesta è che si passi dalle emergenze affrontate durante i temporali a interventi capaci di risolvere le criticità che, secondo il loro racconto, continuano a ripresentarsi.