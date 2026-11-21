LA VIOLENZA "Aiuto, sono caduta". Ma il marito l'aveva massacrata di botte

La donna avrebbe raccontato ai carabinieri di essere vittima delle aggressioni del coniuge da circa trent’anni

Per anni avrebbe subito maltrattamenti e aggressioni da parte del marito, ma anche dopo le denunce e un precedente arresto la situazione non sarebbe cambiata. Una nuova violenza si è verificata a Pozzuoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni, ora trasferito in carcere in attesa di giudizio.A far scattare l’intervento dei soccorritori è stata una richiesta di aiuto al 118. Al telefono, la donna aveva riferito di essere caduta. Una versione che, una volta arrivati sul posto, avrebbe lasciato spazio a una realtà diversa: secondo quanto ricostruito, la ferita sarebbe stata provocata ancora una volta dal marito.Una storia di violenze durata trent’anniLa donna avrebbe raccontato ai carabinieri di essere vittima delle aggressioni del coniuge da circa trent’anni. Nel tempo avrebbe presentato numerose denunce, mentre l’uomo era già finito in manette nel 2024 per episodi dello stesso genere.Nonostante i precedenti interventi e l’attivazione dell’autorità giudiziaria, le violenze sarebbero proseguite, fino all’ultimo episodio che ha portato al nuovo arresto.Aggrediti anche i sanitari del 118Durante l’intervento, il 54enne non avrebbe rivolto la propria violenza soltanto contro la moglie. L’uomo avrebbe infatti colpito anche i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza giunti per prestare soccorso alla donna.Secondo la ricostruzione, nella vicenda si inserisce anche il consumo di alcolici, già emerso in precedenti episodi finiti all’attenzione della Procura.La donna guarirà in 22 giorniLa vittima è stata medicata per le lesioni riportate, giudicate guaribili in 22 giorni. Per il marito sono scattate le manette: dopo l’arresto è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio.