ALIMENTI Additivi nel tonno per renderlo più bello e saporito: a processo

nel pesce sarebbero stati aggiunti nitriti e altre sostanze non autorizzate per intensificarne la colorazione rossa e migliorarne l'aspetto commerciale

Sette persone hanno definito la propria posizione con il patteggiamento, mentre per altre due si aprirà il processo ordinario. È l'esito giudiziario di una parte dell'inchiesta condotta dai carabinieri del Nas su un presunto sistema di adulterazione del tonno, che avrebbe coinvolto aziende e laboratori di analisi con sede ad Avellino.Secondo l'impianto accusatorio, nel pesce sarebbero stati aggiunti nitriti e altre sostanze non autorizzate per intensificarne la colorazione rossa e migliorarne l'aspetto commerciale. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere la presunta alterazione dei certificati di laboratorio, con l'obiettivo di nascondere la presenza dei composti vietati e superare eventuali verifiche.Le due imputate che affronteranno il processoHanno scelto il rito ordinario Maura Testa, dipendente della società Innovatio, e Mariantonietta Grasso, analista. Per entrambe, difese dagli avvocati Nello Pizza e Domenico Carchia, il dibattimento inizierà il 10 febbraio 2027.La loro posizione sarà quindi esaminata in un processo distinto rispetto a quello definito con i patteggiamenti e le altre decisioni già intervenute.Sette posizioni definite con riti alternativiTra le persone che hanno definito la propria posizione figurano Alessia Marrone e Margherita Nasto. Le due, assistite rispettivamente dagli avvocati Fabio Tulimiero e Damiano Balestrieri, sono state assolte dall'accusa di associazione per delinquere, ma condannate a un anno e sei mesi per adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale. Per loro è stata disposta la sospensione condizionale della pena.Maurizio Ribezzo, indicato nell'inchiesta come responsabile della qualità, ha ricevuto una condanna a due anni. Loredana Guariniello è stata condannata a un anno e dieci mesi, Gaetano Cornacchia a un anno e otto mesi, Ignazio Comes a un anno, quattro mesi e venti giorni e Giulio Quercia a un anno. Anche per questi imputati è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale.Le difese sono state affidate agli avvocati Paolo Roca, Raffaele Tecce, Francesco Costanza e Danilo Iacobacci. Nelle prime fasi dell'inchiesta, per due degli indagati erano state disposte anche misure cautelari agli arresti domiciliari, successivamente revocate.Il presunto ruolo di Ribezzo e la gestione delle sostanzeUna parte rilevante dell'indagine riguarda la figura di Maurizio Ribezzo, che ricopriva il ruolo di responsabile della qualità presso Ittica Zu Pietro srl. Secondo la ricostruzione della Procura, era inoltre legale rappresentante di Innovatio srl e amministratore di fatto del laboratorio Studio Summit srl, entrambe realtà con sede ad Avellino.L'accusa sostiene che Ribezzo avrebbe procurato alla società ittica quantitativi di nitrito di sodio, consentendo così la lavorazione e la commercializzazione del tonno trattato. Gli investigatori gli attribuiscono anche un ruolo nella presunta gestione dei risultati delle analisi: avrebbe garantito, secondo l'ipotesi accusatoria, di intervenire sui valori fuori norma o di modificare i certificati prodotti da laboratori esterni accreditati.Per realizzare queste operazioni sarebbero stati utilizzati anche programmi informatici, con il coinvolgimento di alcuni dipendenti. L'obiettivo contestato era evitare che nei campioni analizzati emergesse la presenza di nitrati e nitriti oltre i limiti consentiti.Le intercettazioni e la presunta manipolazione dei controlliUn altro capitolo riguarda Loredana Guariniello, alla quale gli inquirenti attribuiscono il compito di intervenire sui risultati delle analisi. Nelle conversazioni intercettate dai carabinieri del Nas sarebbe emerso un riferimento alla necessità di predisporre documentazione utile in vista di possibili ispezioni.In una conversazione con il collega Gaetano Cornacchia, Guariniello avrebbe detto: «Sto cercando di sistemare un po' sta cosa dei solfiti per essere già pronti in caso di controlli». Nel dialogo, secondo quanto riportato negli atti, veniva richiamato anche un precedente intervento sul pesce spada e la volontà di preparare un'apposita istruzione operativa.Le indagini avrebbero ricostruito una presunta collaborazione tra Ribezzo, Guariniello e diversi dipendenti di Innovatio. Secondo l'accusa, la direttrice Gilda Storti, l'analista Grasso e gli altri lavoratori coinvolti avrebbero contribuito, con ruoli differenti, alla produzione di rapporti di prova ritenuti non veritieri e di documenti destinati ai manuali di autocontrollo delle società.Il colore del pesce al centro dell'inchiestaL'aspetto più rilevante della vicenda riguarda la presunta ripetizione del trattamento illecito. Dalle intercettazioni e dagli accertamenti del Nas sarebbe emerso che l'impiego dei nitriti non rappresentava un episodio isolato.Le sostanze, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state utilizzate per conferire al tonno una tonalità rossa più intensa, rendendolo visivamente più fresco e invitante agli occhi dei consumatori, anche quando le sue reali condizioni non avrebbero giustificato quell'aspetto.L'inchiesta ha dunque riguardato non soltanto la presunta adulterazione del prodotto, ma anche il sistema che avrebbe dovuto certificare la conformità degli alimenti. Con il processo a Testa e Grasso fissato per febbraio 2027, una parte delle contestazioni dovrà ancora essere esaminata in aula. Le responsabilità individuali restano legate agli esiti dei rispettivi procedimenti giudiziari.