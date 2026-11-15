LA TRAGEDIA "Addio guys", e si toglie la vita a 15 anni

Uno degli elementi più significativi per comprendere le ultime ore del quindicenne è un messaggio comparso alle 12.37

Dietro la morte di Maicol, l'adolescente di 15 anni deceduto dopo essersi lanciato dal palazzo in cui abitava con la madre, nella zona nord di Roma, si intrecciano diverse circostanze che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. Tra gli elementi sotto esame ci sono gli episodi di bullismo che, secondo quanto riferito dai genitori, il ragazzo avrebbe subito negli anni a causa della propria identità di genere, ma anche la recente fine di una relazione sentimentale.La Procura di Roma ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti. Il pubblico ministero Antonio Clemente coordina gli accertamenti affidati agli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo. L'obiettivo è verificare se comportamenti, pressioni o discriminazioni possano aver avuto un ruolo nella vicenda, senza dare per acquisito alcun collegamento causale.Il saluto agli amici musicistiUno degli elementi più significativi per comprendere le ultime ore del quindicenne è un messaggio comparso alle 12.37 di mercoledì nella chat degli amici con cui suonava. Maicol era il chitarrista del gruppo e aveva condiviso con quei ragazzi momenti di amicizia e progetti, compreso un nuovo incontro previsto per il sabato successivo.Nel testo si era firmato Karol, il nome scelto inizialmente nel percorso con cui aveva espresso la volontà di essere riconosciuto come uomo. Le parole rivolte ai compagni erano un addio: «Guys è stato bello suonare con voi, ma purtroppo non ci sarò più, e lo sapete bene perché, è già successo non troppo tempo fa, ma stavolta ci sono riuscito».Il messaggio proseguiva con un riferimento alla possibilità che qualcuno chiamasse i soccorsi, indicando l'indirizzo della sua abitazione. Un passaggio che ha portato gli investigatori a valutare l'ipotesi che l'invio fosse stato programmato, affinché arrivasse agli amici quando ormai non sarebbe stato più possibile intervenire.Una ragazza del gruppo ha raccontato di aver letto quelle parole soltanto dopo essere uscita da scuola. Con Maicol aveva un rapporto di amicizia che risaliva alle medie: lo ricorda come un ragazzo socievole, allegro e capace di parlare di tutto. I due, ha spiegato, si vedevano abitualmente e stavano organizzando proprio per quel fine settimana un altro momento insieme.Le discriminazioni raccontate dai familiari e dagli amiciUn altro filone dell'inchiesta riguarda le esperienze scolastiche del ragazzo. Secondo quanto denunciato dai genitori, Maicol sarebbe stato bersaglio di ripetute prese in giro prima alle scuole medie e successivamente alle superiori. La situazione, stando ai loro racconti, avrebbe contribuito a renderlo progressivamente più isolato e meno incline a parlare.Tra le circostanze segnalate c'è anche il cambio di sezione al liceo, che sarebbe stato deciso dopo gli episodi vissuti nell'ambiente scolastico. Gli investigatori intendono quindi raccogliere le testimonianze dei compagni di classe, sia attuali sia delle scuole frequentate in precedenza, oltre a quelle degli insegnanti e del dirigente scolastico.Anche un'amica ha riferito che il quindicenne le aveva confidato di essere stato preso di mira per la sua identità di genere. Secondo il suo racconto, alcune persone lo avrebbero discriminato anche per il suo aspetto fisico. La ragazza ha inoltre parlato dei precedenti tentativi di suicidio, che sarebbero stati due o tre, e del percorso di assistenza psichiatrica seguito dal giovane attraverso la Asl.Sono informazioni che dovranno essere approfondite dagli inquirenti, anche per comprendere quale fosse la situazione personale e relazionale del ragazzo prima della tragedia.La relazione terminata e il manoscritto trovato in casaNella ricostruzione degli ultimi giorni di Maicol è emersa anche la fine della relazione con il fidanzato. Secondo quanto riferito, sarebbe stato quest'ultimo a interrompere il rapporto attraverso un messaggio inviato la sera precedente alla morte del quindicenne.La rottura avrebbe provocato nel ragazzo una forte sofferenza, della quale avrebbe parlato anche in un manoscritto recuperato dagli investigatori nell'abitazione. Il contenuto del documento è ora uno degli elementi da esaminare per ricostruire il suo stato d'animo e le circostanze che hanno preceduto il gesto.Gli investigatori potrebbero ascoltare anche l'ex fidanzato, per chiarire la natura del rapporto e quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia. L'amica del ragazzo ha raccontato che Maicol era molto coinvolto sentimentalmente, ma ha espresso perplessità su alcuni comportamenti del giovane, riferendo di commenti che non riteneva appropriati.Le ultime ore e gli accertamenti sul telefonoLa mattina di mercoledì Maicol non era andato a scuola. Avrebbe atteso che la madre uscisse per alcune commissioni prima di lasciare il biglietto e scrivere agli amici. La sequenza esatta degli avvenimenti, compreso il momento in cui il messaggio è stato effettivamente recapitato, resta oggetto di verifica.Gli agenti hanno sequestrato diversi oggetti nell'abitazione, tra cui il telefono cellulare del quindicenne. L'analisi del dispositivo potrà fornire ulteriori elementi sulle conversazioni, sui contatti e sulle comunicazioni avvenute nei giorni precedenti.Il lavoro investigativo dovrà mettere insieme le testimonianze della famiglia e delle persone vicine a Maicol, i contenuti digitali e gli altri materiali acquisiti. Al centro resta la necessità di capire se il ragazzo abbia subito condotte persecutorie o discriminatorie e se qualcuno abbia avuto un ruolo nella sua morte. Per ora, nessuna responsabilità è stata individuata e l'eventuale rapporto tra gli episodi raccontati e la tragedia non è stato accertato.