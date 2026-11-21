SOLDI Accompagna le sue vittime al banco dei pegni, arrestato usuraio

L’uomo deve rispondere, secondo le contestazioni, di usura, estorsione e detenzione abusiva di munizioni

Prestiti con interessi mensili che avrebbero raggiunto il 50%, minacce ai debitori e pressioni per ottenere telefoni, automobili e gioielli. È il quadro ricostruito dagli investigatori nell’inchiesta che ha portato all’arresto di un uomo di 61 anni, residente a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano. I carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno eseguito il provvedimento al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.L’uomo deve rispondere, secondo le contestazioni, di usura, estorsione e detenzione abusiva di munizioni. Gli accertamenti avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione a un sistema di prestiti rivolto a persone in difficoltà economica.Interessi fino al 50% al meseStando alla ricostruzione degli inquirenti, il 61enne avrebbe prestato denaro pretendendo interessi compresi tra il 30% e il 50% mensili. Quando i debitori non riuscivano a restituire le somme richieste, sarebbero scattate pressioni e minacce per ottenere beni da trattenere come garanzia.Tra gli oggetti che le vittime sarebbero state costrette a consegnare figuravano telefoni cellulari e persino autovetture. Le modalità contestate non si sarebbero fermate alla richiesta di beni: in caso di difficoltà nei pagamenti, l’indagato avrebbe accompagnato i debitori in negozi Compro Oro e banchi dei pegni, imponendo loro di impegnare gioielli e altri oggetti preziosi per ricavare il denaro da consegnargli.Le perquisizioni e il denaro sequestratoNel corso delle indagini, i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni nei confronti dell’uomo. Durante le operazioni sono stati sequestrati 21.770 euro in contanti, oltre a titoli ed effetti postali intestati a persone terze.Nello stesso contesto i militari hanno trovato anche 40 cartucce per armi da fuoco, che sarebbero state detenute illegalmente. Al termine dell’attività investigativa è stato inoltre individuato e sottoposto a sequestro un ulteriore importo di 5.925 euro.L’inchiesta coordinata dalla ProcuraGli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Casal di Principe sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord. Il materiale raccolto dovrà essere valutato nelle successive fasi giudiziarie: le contestazioni formulate nei confronti del 61enne restano accuse e la sua responsabilità dovrà essere accertata in sede processuale.