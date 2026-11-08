L'AGGRESSIONE Accoltellato arriva a piedi e sanguinante in ospedale

sarebbe rimasto coinvolto in un’aggressione e sarebbe stato raggiunto da un fendente

Un uomo di 56 anni, originario dello Sri Lanka, è arrivato durante la notte all’ospedale Pellegrini di Napoli con una ferita da arma da taglio alla spalla destra. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia Napoli Stella, intervenuti nella struttura sanitaria dopo la segnalazione del ferimento.L’uomo si sarebbe presentato autonomamente al pronto soccorso, chiedendo assistenza per la lesione riportata. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 56enne sarebbe rimasto coinvolto in un’aggressione e sarebbe stato raggiunto da un fendente alla spalla destra. Non sono stati forniti, al momento, ulteriori elementi sulle circostanze in cui sarebbe avvenuto l’episodio né sull’identità di eventuali aggressori.Dopo le cure e gli accertamenti medici, il cittadino straniero è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di dieci giorni.Al vaglio la versione fornita dall’uomoI militari hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare la versione fornita dal ferito. Restano da chiarire il luogo in cui si sarebbe verificata l’aggressione, le ragioni dell’episodio e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.La ricostruzione è ancora in una fase iniziale e ogni elemento dovrà essere sottoposto alle necessarie verifiche investigative. I carabinieri sono al lavoro per raccogliere informazioni utili a fare luce sull’accaduto.