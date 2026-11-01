MOVIDA VIOLENTA Accerchiato dal branco davanti al locale e accoltellato a un polmone

In quel frangente sarebbe stato colpito con due fendenti, riportando le ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale

Il giovane, originario di Macerata Campania, è stato soccorso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, sarebbe stato accerchiato e colpito da un gruppo di ragazzi all'esterno di un locale di Coroglio. Indagini in corso.Un 23enne originario di Macerata Campania, in provincia di Caserta, è stato ricoverato oggi a Napoli dopo essere rimasto ferito con un'arma da taglio al termine di una serata trascorsa in discoteca.L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove il giovane si era recato per ricevere assistenza medica.Il ragazzo presentava ferite da arma da taglio al polmone destro e alla regione lombare destra.L'aggressione all'esterno del locale di CoroglioSecondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora tutta da verificare, il 23enne avrebbe raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all'esterno di un locale della zona di Coroglio.In quel frangente sarebbe stato colpito con due fendenti, riportando le ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.Al momento non sono chiare le motivazioni dell'aggressione, né sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità delle persone coinvolte.Indagini dei carabinieriI militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabili.La vicenda resta al vaglio degli investigatori, che dovranno verificare il racconto del giovane e chiarire cosa sia successo nelle ore precedenti al suo arrivo in ospedale.Il 23enne è attualmente in attesa di referto medico, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sull'episodio.