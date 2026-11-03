IL LUTTO Pomigliano piange il finanziere calciatore

Antonio prestava servizio a L’Aquila, in Abruzzo, dove aveva costruito una parte importante della propria vita

Dolore e commozione a Pomigliano d’Arco per la prematura scomparsa di Antonio Ventrone, giovane maresciallo della Guardia di Finanza morto a soli 28 anni a causa di una breve malattia. Una notizia che ha suscitato profonda tristezza nella sua comunità d’origine e tra le persone che avevano avuto modo di conoscerlo durante il suo percorso professionale e personale.Originario di Pomigliano d’Arco, Antonio prestava servizio a L’Aquila, in Abruzzo, dove aveva costruito una parte importante della propria vita. Anche lontano dalla Campania, aveva saputo farsi apprezzare non soltanto per il suo impegno nella Guardia di Finanza, ma anche per la passione e la dedizione che metteva nelle attività sportive.Accanto alla carriera militare, infatti, il giovane coltivava un forte legame con il calcio, uno sport che rappresentava per lui una grande passione. Nella stagione 2024/2025 aveva vestito la maglia del Valle Pretara Calcio, squadra abruzzese nella quale aveva ricoperto il ruolo di portiere. Un'esperienza che gli aveva permesso di condividere con i compagni momenti di sport e amicizia, lasciando un ricordo tra quanti avevano condiviso con lui il campo.La notizia della sua morte ha colpito profondamente anche l'ambiente calcistico nel quale era inserito, oltre alla comunità pomiglianese, che oggi si ritrova a piangere un giovane scomparso troppo presto.L'ultimo saluto ad Antonio Ventrone si è svolto oggi, 3 novembre, alle ore 16:30, nella Chiesa Maria Santissima del Suffragio a Pomigliano d’Arco. Qui familiari, amici e conoscenti si sono riuniti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e stringersi attorno ai suoi cari in un momento di grande dolore.Una vita interrotta a soli 28 anni, che lascia un vuoto tra le persone che gli hanno voluto bene e quanti hanno avuto l'opportunità di conoscerlo.