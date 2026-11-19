IL CASO Abusi sulle colleghe, arrestato medico

Le contestazioni sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovranno essere verificate nel corso del procedimento

Un medico in servizio presso una struttura sanitaria pubblica è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’indagine su presunti abusi sessuali ai danni di due colleghe. Le donne avrebbero denunciato quanto accaduto, dando avvio al procedimento coordinato dalla Procura della Repubblica di Pescara.Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei magistrati. Per il professionista sono stati disposti gli arresti domiciliari.La denuncia delle due colleghe e il provvedimento cautelareL’inchiesta riguarda presunti episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi nei confronti delle due donne all’interno dell’ambiente lavorativo. Le denunce presentate dalle colleghe hanno portato all’avvio degli accertamenti, culminati nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare da parte dei carabinieri.Le contestazioni sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.La sospensione dal servizio disposta dalla AslParallelamente alla misura cautelare, per il medico è arrivato anche un provvedimento sul piano professionale. Al termine del procedimento disciplinare avviato dalla Asl di Pescara, l’azienda sanitaria ha disposto la sua sospensione dal lavoro.Un precedente procedimento per fatti analoghiIl professionista era già stato coinvolto, negli anni scorsi, in un’altra inchiesta relativa a episodi analoghi. In quel caso, le contestazioni riguardavano presunti abusi ai danni di una specializzanda che operava in un’altra struttura sanitaria della provincia.Anche quei fatti erano stati oggetto di accertamenti giudiziari. La nuova indagine riguarda invece le denunce presentate dalle due colleghe e ha portato all’attuale misura cautelare.