LA DENUNCIA Aborto spontaneo, ma resta sterile dopo l'intervento

Una donna di 36 anni si è rivolta ai carabinieri a Napoli per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto durante un intervento eseguito nel 2023

La donna sostiene di aver scoperto soltanto attraverso una consulenza specialistica che, durante l'intervento seguito alla perdita della bambina che portava in grembo, le sarebbero state legate entrambe le tube. L'operazione risale al 2023. Presentato un esposto ai carabinieri per fare luce sulla vicenda.Una decisione chirurgica che, secondo la denuncia, avrebbe cambiato per sempre la sua possibilità di diventare madre. Una donna di 36 anni si è rivolta ai carabinieri a Napoli per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto durante un intervento eseguito nel 2023 all'ospedale Cardarelli. La paziente sostiene che, in quella circostanza, i medici le avrebbero praticato la legatura bilaterale delle tube senza una reale necessità clinica e, soprattutto, senza il suo consenso.La scoperta sarebbe arrivata soltanto di recente, dopo che la donna ha sottoposto la propria documentazione sanitaria all'esame di un consulente medico. Da qui la decisione di presentare un esposto nei confronti del primario coinvolto nella vicenda, assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi.L'intervento dopo la perdita della bambinaI fatti risalgono al 2023. La donna era incinta da 17 settimane quando una visita medica accertò che la bambina che portava in grembo era morta. Per procedere all'estrazione del feto venne disposto un intervento chirurgico con parto cesareo.Secondo quanto ricostruito nell'esposto, prima dell'operazione la paziente avrebbe manifestato chiaramente la volontà di conservare la possibilità di avere altri figli. Avrebbe inoltre chiesto che le fosse restituito il corpo della bambina, per poterle dare una sepoltura e celebrare le esequie.La donna riferisce che entrambe le richieste non sarebbero state rispettate. In particolare, le sarebbe stata prospettata la legatura di entrambe le tube come una procedura inevitabile, senza che le venisse rappresentata la possibilità di evitarla. L'intervento avrebbe così determinato una condizione di infertilità che la paziente, almeno fino a pochi giorni fa, riteneva una conseguenza necessaria delle circostanze cliniche.La consulenza medica e la scopertaA cambiare la prospettiva è stata la valutazione della cartella clinica da parte del dottor Luca Scogamiglio, consulente medico di parte. Secondo il suo parere, la procedura di sterilizzazione non avrebbe avuto una giustificazione terapeutica né sarebbe stata dettata da una situazione di urgenza.Nella relazione viene contestata anche l'assenza di un consenso valido, considerando che la paziente, secondo quanto riferito, era pienamente in grado di esprimere la propria volontà e aveva anzi chiesto espressamente di preservare la fertilità. Il consulente sottolinea inoltre che alla donna sarebbe stata assicurata proprio la possibilità di avere ancora figli.Si tratta di valutazioni tecniche presentate dalla parte denunciante, che dovranno essere esaminate nell'ambito degli eventuali accertamenti giudiziari.Il percorso per avere un figlio e l'esposto ai carabinieriDopo l'intervento, per la donna e per il marito sarebbe iniziato un periodo particolarmente difficile, segnato dal dolore per la perdita della bambina e dalle conseguenze della condizione di infertilità. La coppia avrebbe successivamente intrapreso un complesso percorso per cercare di avere un figlio, arrivando alla procreazione medicalmente assistita.La consapevolezza che la sterilizzazione potesse non essere stata necessaria ha spinto la 36enne a rivolgersi alle forze dell'ordine. Nell'esposto depositato oggi ai carabinieri, la donna chiede che vengano svolte indagini per accertare eventuali responsabilità in ambito sanitario, anche con riferimento alle ipotesi di reato indicate nella denuncia, tra cui quelle colpose per morte o lesioni personali.Ora sarà necessario ricostruire nel dettaglio le condizioni cliniche della paziente al momento dell'intervento, le indicazioni mediche che portarono alla legatura delle tube e le modalità con cui sarebbe stato acquisito il consenso. Saranno gli accertamenti dell'autorità giudiziaria a stabilire se la procedura fosse giustificata e se siano state rispettate le volontà della donna.