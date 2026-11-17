LA SEGNALAZIONE "Abbiamo trovato vermi nel pasto dell'ospedale"

Nel messaggio indirizzato al parlamentare, il genitore descrive una situazione che, se confermata, solleverebbe interrogativi sulla gestione degli spazi

Una denuncia sulle condizioni igieniche all'interno del reparto pediatrico dell'ospedale di Caserta arriva da un genitore che ha deciso di rivolgersi al deputato Francesco Emilio Borrelli, inviandogli anche alcune fotografie a sostegno della propria segnalazione.Al centro del racconto ci sono le condizioni della stanza in cui si trova ricoverato il figlio, un bambino di soli tre mesi. Secondo quanto riferito dal familiare, gli ambienti non verrebbero puliti da circa una settimana, tanto che sarebbe stata la stessa famiglia a provvedere alle necessarie operazioni di pulizia.«Da una settimana non puliscono la stanza»Nel messaggio indirizzato al parlamentare, il genitore descrive una situazione che, se confermata, solleverebbe interrogativi sulla gestione degli spazi destinati ai piccoli pazienti e sull'assistenza garantita alle loro famiglie.«Salve deputato, stasera all'ospedale di Caserta, reparto pediatrico dove è ricoverato mio figlio di 3 mesi, non puliscono la stanza da una settimana. Ce ne stiamo occupando noi», scrive il familiare nella comunicazione inviata a Borrelli.La segnalazione non si limita però alla pulizia degli ambienti. Il genitore riferisce anche un episodio che riguarda direttamente il vitto distribuito ai pazienti.L'allarme sul cibo servito ai pazientiLa parte più preoccupante del messaggio riguarda infatti il ritrovamento di presunti vermi negli alimenti. «In più nel cibo abbiamo trovato i vermi», afferma il familiare, chiedendo di portare all'attenzione pubblica quanto sarebbe accaduto durante il ricovero del bambino.Le fotografie allegate alla denuncia dovrebbero documentare gli elementi segnalati, ma al momento le circostanze descritte restano quelle riferite dal genitore e necessitano di verifiche da parte dei soggetti competenti.La vicenda pone l'attenzione sulla necessità di accertare le condizioni igienico-sanitarie della stanza e la qualità degli alimenti distribuiti nel reparto, soprattutto in un contesto delicato come quello pediatrico, dove sono ricoverati bambini molto piccoli e particolarmente vulnerabili.