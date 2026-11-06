LEGALITA' Abbandona stanza in strada e minaccia i residenti

Mobili smontati, materassi, reti da letto, ante di armadi e perfino sanitari

I residenti denunciano una situazione di degrado che andrebbe avanti da tempo: tra gli ingombranti lasciati in strada anche armadi, reti, sanitari e cartoni. Un cittadino ha chiesto di restare anonimo per paura di possibili ritorsioni.Una strada usata come punto di scarico abusivoMobili smontati, materassi, reti da letto, ante di armadi e perfino sanitari. È l'elenco dei rifiuti ingombranti che, secondo le segnalazioni dei residenti, vengono abbandonati ripetutamente in Viale Nicola Fornelli, nel quartiere Chiaia a Napoli.Le fotografie inviate dai cittadini documentano una situazione che, stando a quanto riferito, non sarebbe episodica. Gli scarichi abusivi si ripeterebbero da mesi e, secondo alcuni residenti, il problema potrebbe andare avanti addirittura da anni, senza che si sia riusciti a fermare il fenomeno.La denuncia di un cittadino che teme ritorsioniLa segnalazione è stata trasmessa al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. La persona che ha deciso di portare la vicenda all'attenzione pubblica ha chiesto espressamente di non rendere nota la propria identità, dichiarando di temere possibili conseguenze o ritorsioni.Una circostanza che aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione alla denuncia: oltre al degrado provocato dall'abbandono dei rifiuti, c'è il timore che chi segnala comportamenti illeciti possa esporsi a rischi.Borrelli chiede controlli e videosorveglianzaIl deputato ha condannato la situazione e sollecitato verifiche per individuare eventuali responsabili degli scarichi ripetuti.«È inaccettabile che una strada venga trasformata in una discarica, dove qualcuno si sentirebbe libero di scaricare mobili, materassi e rifiuti di ogni genere, contando sull'impunità», ha dichiarato Borrelli.Il parlamentare ha chiesto controlli sul territorio e l'installazione o il potenziamento della videosorveglianza, affinché sia possibile accertare chi abbandona gli ingombranti e intervenire.La richiesta di tutelare chi denunciaNel suo intervento, Borrelli ha richiamato anche la necessità di proteggere i cittadini che scelgono di segnalare situazioni di illegalità, soprattutto quando manifestano timori per la propria sicurezza.«Le istituzioni devono garantire loro tutela e intervenire con decisione. Il territorio non è terra di nessuno», ha concluso il deputato, intervenendo insieme al consigliere municipale di Europa Verde.Per i residenti di Viale Nicola Fornelli, la priorità resta interrompere gli abbandoni e restituire decoro a una strada che, secondo la denuncia, da troppo tempo viene utilizzata come luogo di scarico incontrollato.