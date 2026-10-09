Viaggiava nei Paesi Vesuviani con un'auto contraffatta rubata in Svezia

L'incrocio dei dati con gli archivi nazionali e internazionali ha consentito di ricostruire la provenienza del mezzo

Un SUV Volvo XC60 di grossa cilindrata, risultato rubato in Svezia e dotato di elementi identificativi completamente falsificati, è stato sequestrato dagli agenti del Gruppo N.I.S.A. della Polizia Metropolitana di Napoli. Il veicolo è stato individuato nell'area compresa tra Volla e Ponticelli, durante un servizio di controllo del territorio.Le verifiche tecniche effettuate dagli operatori hanno permesso di accertare diverse irregolarità: il numero di telaio era stato alterato, la targa non corrispondeva all'automobile e i documenti di circolazione risultavano falsi.Il successivo incrocio dei dati con gli archivi nazionali e internazionali ha consentito di ricostruire la provenienza del mezzo, confermando che era stato rubato sul territorio svedese.Conducente denunciato, verifiche sul traffico illecitoLa Volvo è stata sottoposta a sequestro e il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per individuare i passaggi attraverso i quali l'auto è arrivata in Italia e verificare l'eventuale presenza di un sistema di riciclaggio dei veicoli rubati.I sequestri del 2026 e il confronto con l'anno precedenteIl caso si inserisce in un'attività di contrasto che, dall'inizio del 2026, ha portato al sequestro di 19 veicoli rubati con telaio contraffatto e provenienza illecita accertata. Sedici mezzi avevano targhe polacche, uno una targa bulgara e due targhe italiane.A questi si aggiungono sei veicoli sequestrati perché oggetto di appropriazione indebita: tre risultavano denunciati in Spagna, uno in Germania e due in Italia. È stato inoltre individuato un mezzo con targa italiana clonata, telaio contraffatto e provenienza da furto.In altri sette casi, le auto rubate o oggetto di appropriazione indebita sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari prima che fosse possibile modificarne il numero di telaio.Nel 2025 sequestrati 31 veicoli rubatiI dati diffusi dalla Polizia Metropolitana indicano una tendenza già emersa nel 2025. Nel corso dell'anno erano stati sequestrati 31 veicoli rubati con telaio contraffatto: 26 avevano targhe polacche, quattro tedesche e uno italiana.Nello stesso periodo erano stati sequestrati anche due mezzi riconducibili a casi di appropriazione indebita, uno con targa spagnola e l'altro con targa italiana.L'ultimo intervento tra Volla e Ponticelli si aggiunge dunque a un'attività investigativa che punta a individuare i veicoli rubati reimmessi nella circolazione attraverso la falsificazione di targhe, telai e documenti.