Vetri di auto sfondate: "Accade quasi ogni notte"

La situazione si ripete da domenica e sta alimentando la preoccupazione di chi vive nella zona

Vetri delle automobili mandati in frantumi e vetture danneggiate. È quanto viene segnalato da diversi giorni in via Crispi a Napoli, all’altezza del centro analisi SDN, dove quasi ogni mattina vengono ritrovate auto che avrebbero subito atti vandalici durante la notte.La situazione si ripete da domenica e sta alimentando la preoccupazione di chi vive nella zona e degli automobilisti che lasciano le proprie vetture lungo la strada. Il timore è che possa trattarsi di episodi ripetuti e che i responsabili possano tornare a colpire.Le denunceAlcuni episodi sarebbero già stati denunciati alle forze dell’ordine. Le persone coinvolte chiedono ora un rafforzamento dei controlli, soprattutto nelle ore notturne, quando si concentrerebbero gli episodi.L’obiettivo è individuare chi sta provocando i danneggiamenti e interrompere una sequenza che, giorno dopo giorno, sta creando crescente apprensione tra i residenti e quanti frequentano la zona.