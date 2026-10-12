Arriva in ospedale a Nocera con la frattura del pene

Il chirurgo ha proceduto alla ricostruzione dell’uretra e alla riparazione del corpo cavernoso lesionato

Un trauma raro e particolarmente complesso, affrontato con un intervento chirurgico delicato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Protagonista della vicenda è un giovane proveniente dall’Agro Nocerino Sarnese, arrivato al pronto soccorso nella serata di sabato con gravi difficoltà a urinare dopo una frattura del pene verificatasi durante un rapporto sessuale.Le condizioni del paziente hanno richiesto un percorso di cura articolato, con una prima procedura per ripristinare la minzione e, successivamente, un’operazione ricostruttiva più impegnativa. L’intervento, eseguito questa mattina dall’équipe di Urologia diretta dal professor Roberto Sanseverino, si è concluso con esito positivo.Il ricovero e le prime cureLa vicenda è iniziata sabato sera, quando il giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale nocerino lamentando una marcata difficoltà a urinare. Gli accertamenti iniziali hanno consentito di individuare un quadro traumatico che richiedeva un trattamento specialistico.Il paziente è stato quindi preso in carico dal reparto di Urologia. In una prima fase, i medici hanno eseguito una procedura per permettergli di riprendere a urinare, affrontando nell’immediato una delle conseguenze più urgenti del trauma.Gli esami e la valutazione clinica hanno però evidenziato la necessità di intervenire in maniera più approfondita. Le lesioni, infatti, interessavano strutture fondamentali non soltanto per la funzione urinaria, ma anche per quella sessuale.Uretra lesionata e danni al corpo cavernosoIl trauma aveva provocato danni significativi all’uretra, il canale che trasporta l’urina verso l’esterno. Secondo quanto riferito, il condotto risultava praticamente interrotto in due segmenti, una condizione che rendeva necessaria una ricostruzione chirurgica.A essere coinvolto era anche il corpo cavernoso sinistro, una delle strutture anatomiche responsabili dell’erezione. La presenza contemporanea di lesioni all’uretra e al tessuto erettile ha reso il caso particolarmente delicato, imponendo un intervento finalizzato a ripristinare l’integrità anatomica e preservare, per quanto possibile, le funzioni dell’organo.La complessità della situazione richiedeva quindi una procedura ricostruttiva mirata, nella quale la riparazione dei tessuti danneggiati rappresentava un passaggio fondamentale per il recupero del paziente.L’intervento ricostruttivo e il controllo finaleQuesta mattina il giovane è tornato in sala operatoria. Il chirurgo ha proceduto alla ricostruzione dell’uretra e alla riparazione del corpo cavernoso lesionato, intervenendo sulle strutture compromesse dal trauma.Al termine dell’operazione è stata effettuata anche una verifica della funzionalità erettile mediante una tecnica idraulica. Il controllo ha dato esito positivo, fornendo un riscontro favorevole sul risultato ottenuto con la ricostruzione.L’intervento è dunque riuscito e ha consentito di riparare le lesioni individuate. Il buon esito della verifica funzionale rappresenta un elemento importante, anche se saranno gli eventuali successivi controlli clinici a permettere di valutare nel tempo il recupero complessivo del paziente.Il lavoro dell’équipe di UrologiaIl caso è stato gestito dall’équipe di Urologia dell’ospedale Umberto I, diretta dal professor Roberto Sanseverino. La vicenda mette in evidenza il ruolo dell’inquadramento tempestivo del trauma e della presa in carico specialistica quando sono coinvolte strutture anatomiche così delicate.Dalla prima valutazione in pronto soccorso fino alla ricostruzione chirurgica, il percorso assistenziale ha richiesto interventi distinti e coordinati, con l’obiettivo di affrontare sia la difficoltà urinaria sia le lesioni che interessavano il tessuto erettile.Per il giovane, l’operazione si è conclusa con un risultato positivo, compreso il controllo della funzionalità erettile. Un caso clinico insolito e complesso che, all’Umberto I di Nocera Inferiore, ha trovato una risposta chirurgica favorevole.