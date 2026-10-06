Vermi nel pesce della mensa scolastica, arrivano i Nas

Al momento non ci sono ancora risultati di laboratorio che consentano di stabilire l’esatta origine del problema

Sono stati segnalati alcuni presunti vermi all’interno del pesce servito agli alunni della mensa dell’istituto comprensivo Regina Margherita-Leonardo da Vinci di Avellino. L’episodio, portato all’attenzione della Commissione Mensa Scolastica, ha fatto scattare una serie di verifiche per accertare che cosa sia effettivamente accaduto e, soprattutto, la natura del materiale rinvenuto.La segnalazione è arrivata proprio dai componenti della commissione incaricata di monitorare la qualità e le modalità di svolgimento del servizio di refezione. Dopo quanto riferito, sono stati attivati i controlli da parte delle autorità competenti.A scuola sono arrivati i Carabinieri insieme ai militari del Nas e agli operatori dell’Asl. Gli accertamenti si sono concentrati sulle condizioni igienico-sanitarie degli alimenti e degli ambienti interessati dalla preparazione e dalla somministrazione dei pasti.Durante l’ispezione, il personale sanitario ha acquisito campioni del pesce finito nei piatti degli studenti. Il materiale è stato quindi trasferito all’Istituto zooprofilattico, dove saranno eseguite le analisi necessarie per stabilire con precisione la natura di quanto segnalato e verificare l’eventuale presenza di parassiti o altri elementi anomali.Al momento, dunque, non ci sono ancora risultati di laboratorio che consentano di stabilire l’esatta origine del problema. Proprio per questo gli accertamenti proseguiranno fino alla conclusione delle analisi.Nel corso dei controlli effettuati all’interno dell’istituto non sarebbero emerse ulteriori criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Non è stata quindi disposta la sospensione della mensa scolastica, che continua regolarmente la propria attività.Ora l’attenzione è rivolta agli esiti degli esami sui campioni prelevati. Saranno questi risultati a chiarire che cosa sia stato effettivamente rinvenuto nel pesce e se vi siano state irregolarità nella filiera o nella somministrazione dell’alimento.