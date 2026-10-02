Vende la droga, scappa e lascia da sola la figlia di 12 anni

La piccola avrebbe riferito ai Carabinieri che la madre non era in casa

Controlli ad alto impatto dei Carabinieri a Scampia, dove un intervento in un appartamento popolare di via Fellini ha portato alla scoperta di droga e materiale che, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibile all'attività di spaccio.I militari, impegnati nei controlli sul territorio, hanno bussato alla porta dell'abitazione dopo aver ricevuto segnalazioni relative a una possibile occupazione abusiva dell'immobile. Durante il sopralluogo hanno trovato una bambina di 12 anni, che si era nascosta sotto il letto.La piccola avrebbe riferito ai Carabinieri che la madre non era in casa. I militari hanno quindi proceduto con particolare cautela nell'ispezione dell'appartamento.Hashish, coltelli e denaro falsoAll'interno dell'abitazione i Carabinieri hanno trovato e sequestrato quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi, oltre a due coltelli sui quali sarebbero state rinvenute tracce di sostanza stupefacente.Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati 70 euro in banconote risultate false e un registro contenente, secondo gli investigatori, annotazioni relative alla contabilità dello spaccio.Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire anche quanto sarebbe avvenuto poco prima dell'arrivo dei militari. La madre della bambina, una donna di 31 anni incensurata, avrebbe visto i Carabinieri dalla finestra e sarebbe quindi fuggita dall'abitazione, lasciando la figlia sola in casa.La donna è stata denunciata per le ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, abbandono di minore, detenzione di banconote false e occupazione abusiva di immobile pubblico.La bambina è stata affidata alla madre. Nel frattempo sono stati informati i servizi sociali e gli uffici comunali competenti.Gli altri controlli a ScampiaL'episodio non ha interrotto il servizio ad alto impatto predisposto dai Carabinieri nel quartiere. Nel corso delle operazioni sono state denunciate altre due persone, un 21enne e un 16enne, per guida senza patente con recidiva nel biennio.In un vano comune di uno stabile di via Galimberti sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati altri 50 grammi di hashish.Durante i controlli i militari hanno arrestato anche Massimo Merolla, 46 anni, con l'accusa di evasione. Altre due persone sono state invece trasferite in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria, in sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari cui erano sottoposte.Le attività di controllo proseguono sul territorio nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e degli altri fenomeni di illegalità.