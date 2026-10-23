VANDALI Va in giro e devasta una decina di auto

L’episodio si è verificato in una zona particolarmente frequentata della città, a breve distanza da importanti sedi istituzionali

Serata di vandalismi nella zona di via Marina, nei pressi della sede della Regione Campania e degli uffici della Guardia di Finanza. Un uomo, descritto come apparentemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, avrebbe danneggiato circa dieci vetture parcheggiate, colpendole ripetutamente con delle pietre. Diversi parabrezza sono andati completamente in frantumi e numerosi finestrini sono stati distrutti, con danni economici che, secondo le prime ricostruzioni, ammonterebbero a centinaia di euro per ciascun veicolo.Auto distrutte e danni ingentiL’episodio si è verificato in una zona particolarmente frequentata della città, a breve distanza da importanti sedi istituzionali. Le vetture prese di mira presentano danni evidenti: vetri infranti, parabrezza distrutti e altre parti danneggiate dai colpi inferti con le pietre.Una scena che ha suscitato rabbia e preoccupazione tra i proprietari dei mezzi, costretti a fare i conti non soltanto con il disagio di ritrovare la propria automobile vandalizzata, ma anche con le spese necessarie per ripararla.A segnalare l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato uno dei cittadini coinvolti, che ha documentato la vicenda attraverso fotografie e video. Nelle immagini sarebbe stato ripreso anche il presunto responsabile, successivamente bloccato dalle forze dell’ordine.La denuncia delle vittime: «Ci sentiamo abbandonati»Oltre ai danni materiali, a pesare è soprattutto la percezione di non avere adeguate tutele dopo aver subito un atto vandalico. Il proprietario che ha segnalato il caso ha riferito di essersi sentito impotente di fronte alla risposta ricevuta, sollevando il problema delle possibilità concrete di ottenere un risarcimento.La vicenda riaccende così il dibattito sulla sicurezza nelle strade del centro di Napoli e sulla protezione dei cittadini che subiscono danneggiamenti ai propri beni, soprattutto quando le conseguenze economiche ricadono interamente sulle vittime.Borrelli: «La fragilità non può diventare impunità»Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha condannato l’accaduto, chiedendo maggiori controlli e interventi capaci di prevenire episodi analoghi.«È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la costante paura di trovare i propri beni distrutti e, oltre al danno, subire la beffa di non poter ottenere alcun risarcimento», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli ha sottolineato la necessità di evitare che chi danneggia beni pubblici o privati possa sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni per la condizione economica o per eventuali difficoltà personali. Allo stesso tempo, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire sostegno e assistenza alle persone che presentano fragilità psicologiche o problemi di dipendenza.«Quando si tratta di soggetti fragili o in evidente difficoltà psicologica e di dipendenza, le istituzioni hanno il dovere di seguirli con molta più attenzione», ha affermato, evidenziando l'importanza di prevenire le situazioni di marginalità prima che possano degenerare in episodi violenti.Sicurezza e prevenzione in via MarinaPer Borrelli, la risposta non può limitarsi all'intervento successivo ai fatti. Servono, secondo il deputato, controlli più costanti nelle aree maggiormente esposte, strumenti di prevenzione e un sistema di assistenza sociale capace di intercettare per tempo le situazioni di rischio.«Non si può tollerare che questa fragilità diventi un lasciapassare per l'impunità, lasciando i cittadini inermi e abbandonati con i danni economici e il terrore per la propria incolumità», ha concluso.L'episodio riporta al centro la questione della sicurezza urbana a Napoli: da un lato, la necessità di tutelare chi subisce danneggiamenti e garantire che le responsabilità vengano accertate; dall'altro, l'esigenza di affrontare con interventi adeguati le situazioni di disagio che possono precedere comportamenti pericolosi.