LA TRUFFA "Tuo nipote ha fatto una rapina", e lei tira fuori 5mila euro

Una notizia allarmante, utilizzata per mettere in agitazione la donna e indurla a fidarsi dell’interlocutore

Una donna di 90 anni è stata raggirata ad Avellino da due malviventi che si sarebbero spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine, riuscendo a sottrarle denaro e gioielli per un valore complessivo di circa 5mila euro. I truffatori avrebbero utilizzato il nome del nipote dell’anziana per costruire una storia credibile e convincerla a consegnare i propri beni. Dopo aver ottenuto il bottino, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sono state avviate le indagini per identificarli.Il raggiro sarebbe cominciato con una telefonata. Dall’altra parte della linea, uno dei malviventi si sarebbe presentato come un ispettore, raccontando alla novantenne che il documento d’identità del nipote era stato trovato nel luogo in cui era stata commessa una rapina.Una notizia allarmante, utilizzata per mettere in agitazione la donna e indurla a fidarsi dell’interlocutore. Facendo leva sulla preoccupazione per il familiare, il falso ispettore sarebbe riuscito a convincerla a collaborare, preparando il terreno per la consegna dei preziosi e del denaro.Il complice si presenta a casa dell’anzianaMentre il primo truffatore continuava a parlare al telefono, un complice avrebbe raggiunto direttamente l’abitazione della novantenne. Anche lui si sarebbe presentato come un poliziotto, rafforzando così la messinscena organizzata dai due uomini.Convinta di trovarsi di fronte a persone incaricate di gestire una situazione legata al coinvolgimento del nipote in una vicenda giudiziaria, l’anziana avrebbe consegnato al complice il denaro e i gioielli in suo possesso.Il valore complessivo dei beni sottratti ammonta, secondo quanto ricostruito, a circa 5mila euro. Una volta ottenuto quanto volevano, i due si sarebbero allontanati rapidamente, lasciando la donna senza i suoi risparmi e i suoi preziosi.Indagini in corso per individuare i responsabiliDopo la truffa sono state avviate le indagini per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire le modalità del raggiro e consentire di individuare i due uomini.L’episodio riporta l’attenzione sulle truffe telefoniche ai danni delle persone anziane, spesso realizzate attraverso storie costruite per generare paura e senso di urgenza, facendo leva sull’affetto per figli e nipoti.È importante ricordare che le forze dell’ordine non chiedono di consegnare denaro o gioielli a domicilio per verifiche legate a indagini o presunti reati. In caso di telefonate sospette, è opportuno interrompere la conversazione e contattare direttamente il 112, senza consegnare beni a sconosciuti.