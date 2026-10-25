IL FURTO Tubo e bottiglia per rubare benzina dallo scooter, preso

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di ricostruire ulteriormente la scena

Sorpreso accanto a uno scooter con il serbatoio aperto, mentre teneva in mano una bottiglia di plastica con un tubo di gomma inserito all’interno. È la scena che ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni, originario del quartiere Pianura, a Napoli, accusato di tentato furto aggravato. A intervenire è stato un poliziotto libero dal servizio, che ha notato la situazione sospetta e ha allertato i colleghi.L’episodio è avvenuto in via Ignazio Silone, dove l’agente del commissariato di Pianura stava transitando quando ha notato l’uomo chino vicino a un motorino parcheggiato in strada. Insospettito dal suo comportamento, si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, accorgendosi che il 41enne impugnava una bottiglia di plastica nella quale era stato infilato un tubo da irrigazione.A quel punto il poliziotto ha contattato il 113 ed è intervenuto per bloccare l’uomo, con il supporto degli agenti del commissariato San Ferdinando, giunti sul posto. Serbatoio aperto e bottiglie vuote vicino allo scooter Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di ricostruire ulteriormente la scena. Il motorino non apparteneva al 41enne: lo sportellino del serbatoio era aperto e il tappo era stato rimosso.Vicino al veicolo, inoltre, è stata trovata una busta contenente diverse bottiglie di plastica vuote. Elementi che, secondo la ricostruzione investigativa, farebbero ipotizzare che l’uomo intendesse prelevare il carburante dal serbatoio dello scooter per impossessarsene.Il 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Il mezzo è stato invece restituito al legittimo proprietario. Il sospetto legato alla carenza di carburante L’episodio si inserisce in un contesto caratterizzato dalle difficoltà di approvvigionamento di carburante segnalate nei giorni scorsi a Napoli. Gli investigatori ipotizzano che il tentativo di furto possa essere collegato proprio alla scarsità di benzina, ma si tratta di una possibile spiegazione che non risulta, allo stato, definitivamente accertata.Non sarebbe inoltre un caso isolato: negli ultimi giorni diversi cittadini avrebbero segnalato di aver trovato i serbatoi dei propri veicoli svuotati. Una situazione che alimenta la preoccupazione tra gli automobilisti e i proprietari di scooter, soprattutto per i mezzi lasciati parcheggiati in strada.L’intervento in via Ignazio Silone ha consentito di fermare il sospettato e di recuperare lo scooter prima che venisse sottratto il carburante. La vicenda giudiziaria dovrà ora seguire il suo corso, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato fino a un’eventuale condanna definitiva.