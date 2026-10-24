L'OPERAZIONE Trovato con un chilo di cocaina e arrestato

Un quantitativo consistente, al quale si sono aggiunte altre sostanze stupefacenti trovate nel corso delle verifiche

Operazione antidroga dei carabinieri a Montoro, in provincia di Avellino, dove i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e arrestato un giovane di 23 anni. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 930 grammi di cocaina, oltre ad altra droga, materiale per il confezionamento, quattro telefoni cellulari e 1.160 euro in contanti.Il blitz con le unità cinofile di SarnoL’intervento è stato condotto dai carabinieri della Stazione locale, con il supporto delle unità cinofile del distaccamento di Sarno. I militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nell’abitazione del ventitreenne, durante la quale il fiuto dei cani antidroga si è rivelato decisivo.All’interno di una scatola di scarpe, abilmente occultata, è stata rinvenuta una grande busta sottovuoto contenente 930 grammi di cocaina. Un quantitativo consistente, al quale si sono aggiunte altre sostanze stupefacenti trovate nel corso delle verifiche.Sequestrati cocaina, hashish e materiale per il confezionamentoOltre alla busta contenente quasi un chilogrammo di cocaina, i carabinieri hanno sequestrato due bustine con oltre 36 grammi complessivi della stessa sostanza e un involucro contenente circa 96 grammi di hashish.Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati diversi strumenti e materiali compatibili con il confezionamento delle dosi, tra cui:un rotolo di pellicola trasparente;numerose buste per il sottovuoto, alcune già tagliate e utilizzate;una custodia rigida per bilancino elettronico.Gli investigatori hanno sequestrato anche quattro telefoni cellulari, che potrebbero essere stati utilizzati per gestire i contatti legati all’ipotizzata attività illecita.Trovati anche 1.160 euro in contantiNel corso dell’operazione è stata recuperata anche la somma di 1.160 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio. Secondo l’ipotesi investigativa, il denaro potrebbe essere collegato all’attività di spaccio.La somma è stata versata su un libretto postale infruttifero, mentre la droga, i telefoni e il materiale per il confezionamento sono stati repertati e posti sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.Il 23enne trasferito nel carcere di AvellinoAl termine delle formalità di rito in caserma, il giovane è stato arrestato e trasferito presso la Casa circondariale di Avellino. L’autorità giudiziaria competente è stata informata dell’accaduto.Le indagini proseguiranno per chiarire la provenienza delle sostanze sequestrate e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. La posizione del ventitreenne resta soggetta alle valutazioni dell’autorità giudiziaria e vale il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.