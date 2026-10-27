OMICIDIO Trovato a terra ucciso a pugnalate, ipotesi del furto finito male

Sul luogo del ritrovamento è intervenuta una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale della Questura

La vittima, Marco Barbuto, è stata trovata senza vita nella tarda serata di ieri in via San Giovanni in Porta, nella zona dell’Anticaglia, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato durante un tentativo di furto. La Polizia di Stato indaga per chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione.Omicidio nella notte a Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via San Giovanni in Porta, nel quartiere Vicaria, in pieno centro cittadino. La vittima è Marco Barbuto, con precedenti di polizia e conosciuto negli ambienti della criminalità per essere stato coinvolto in rapine di orologi di pregio.Sul luogo del ritrovamento è intervenuta una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale della Questura. I sanitari del 118, giunti poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.Secondo le prime informazioni, Barbuto sarebbe stato ucciso con un coltello. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.L’ipotesi di un tentativo di furtoStando a una prima ricostruzione della vicenda, l’omicidio potrebbe essere maturato nel corso di un tentativo di furto. Un’ipotesi ancora al vaglio degli investigatori, che dovranno verificare le circostanze dell’aggressione e ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima.Il profilo di Barbuto, specializzato nelle rapine di orologi di lusso e con presunte frequentazioni in ambienti della criminalità organizzata, rappresenta un elemento che potrebbe essere approfondito nell’ambito delle indagini.Al momento, tuttavia, non viene esclusa alcuna pista.Indagini della Squadra MobileLe indagini sono affidate all’Ufficio prevenzione generale e alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, impegnati a fare luce sulla dinamica dell’omicidio e sul possibile movente.Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto attraverso gli accertamenti sul luogo del delitto e le testimonianze eventualmente raccolte.Resta da chiarire se l’aggressione sia stata conseguenza di un tentativo di rapina, di un regolamento di conti o di altre circostanze. Le verifiche sono in corso e, al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sui possibili responsabili.