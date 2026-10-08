Troppo sporca, i Nas chiudono casa di riposo

Alla luce delle contestazioni rilevate, gli organi di controllo hanno disposto l’interruzione dell’attività

Controlli e irregolarità fanno scattare la sospensione dell’attività in una struttura per anziani di Eboli. Il provvedimento è arrivato al termine di un’ispezione condotta congiuntamente dalla Polizia Municipale e dai carabinieri del Nas, che hanno effettuato verifiche sulle condizioni dei locali e sul rispetto delle disposizioni previste per l’accoglienza degli ospiti.Durante il sopralluogo sarebbero emerse alcune criticità sul piano igienico-sanitario. In particolare, gli accertamenti avrebbero evidenziato carenze nelle condizioni di pulizia dei servizi e il mancato rispetto di alcune prescrizioni previste dalla normativa di settore.Attività sospesa fino agli interventiAlla luce delle contestazioni rilevate, gli organi di controllo hanno disposto l’interruzione dell’attività. La struttura potrà tornare operativa soltanto dopo l'esecuzione degli interventi necessari e il ripristino delle condizioni richieste dalla normativa.La riapertura, dunque, sarà subordinata alla verifica del superamento delle criticità riscontrate durante l'ispezione.Gli atti alla ProcuraIl caso avrà anche un seguito giudiziario. La documentazione acquisita nel corso del controllo è stata infatti trasmessa agli uffici competenti e gli atti saranno sottoposti alla valutazione della Procura della Repubblica di Salerno.Spetterà ora agli ulteriori accertamenti stabilire l'effettiva portata delle violazioni contestate e verificare l'eventuale presenza di ulteriori responsabilità.