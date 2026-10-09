Tromba d'aria al Sud, sei bambini tra gli 11 feriti

È stata inoltre mobilitata l’équipe psicosociale per l’emergenza, composta da dieci psicologi specializzati in situazioni di urgenza

È di undici feriti il bilancio provvisorio della doppia tromba marina che questa mattina ha investito il porto di Mazara del Vallo, proseguendo poi verso l’entroterra e causando danni anche nel territorio di Marsala. Tra le persone soccorse ci sono sei bambini, tutti alunni dell’istituto Alcide De Gasperi, nella contrada Terrenove, colpita in pieno dal fenomeno atmosferico.Nessuno dei feriti risulterebbe in gravi condizioni, ma due persone sono state ricoverate all’ospedale di Mazara del Vallo per ricevere cure specifiche.Un 70enne in sala operatoria, una donna medicataLe condizioni più serie sono quelle di un uomo di 70 anni, arrivato in ospedale in codice rosso con diverse fratture. L’anziano è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione delle lesioni e, una volta completate le prime cure, sarà trasferito al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.Una donna, ferita a un piede, è stata invece medicata e trattenuta in osservazione a Mazara del Vallo.Gli altri nove feriti, tra cui i sei bambini e tre adulti, sono stati assistiti all’ospedale di Marsala. Per tutti, secondo le informazioni disponibili, non si registrano condizioni gravi.Attivata l’emergenza sanitaria nei due ospedaliL’Asp di Trapani ha attivato il protocollo Peimaf, previsto per gestire le emergenze con un numero elevato di persone coinvolte, in entrambi gli ospedali interessati.È stata inoltre mobilitata l’équipe psicosociale per l’emergenza, composta da dieci psicologi specializzati in situazioni di urgenza, con un supporto rivolto anche ai familiari delle persone ricoverate.Cucciolo estratto vivo dalle macerieTra le operazioni di soccorso anche il salvataggio di un cucciolo di pastore tedesco, recuperato vivo dai vigili del fuoco tra le macerie di un’abitazione distrutta in contrada Terrenove, a Marsala. L’animale è stato riconsegnato alla proprietaria.Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate tra i territori di Petrosino e Marsala: cinque squadre stanno operando sul posto, mentre altre due sono in arrivo da Santa Margherita e Palermo per rafforzare gli interventi.Proseguono le operazioni per verificare i danni provocati dalla doppia tromba marina e completare le attività di assistenza nelle aree colpite.