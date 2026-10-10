Trema la Campania, terremoto di magnitudo 3.2

Il movimento tellurico è stato localizzato a una profondità stimata di circa 9,6 chilometri

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata oggi alle ore 12.22 in provincia di Caserta, con epicentro nel territorio di Gioia Sannitica. Il movimento tellurico è stato localizzato a una profondità stimata di circa 9,6 chilometri.L’evento ha interessato l’area dell’Alto Casertano. La magnitudo registrata indica un terremoto di moderata entità, ma la percezione della scossa può variare in base alla distanza dall’epicentro, alla profondità del sisma e alle caratteristiche degli edifici.Epicentro nell’Alto CasertanoGioia Sannitica si trova in un’area dell’entroterra casertano nella quale l’attività sismica viene costantemente monitorata. La localizzazione dell’epicentro e la profondità dell’ipocentro sono tra i principali parametri utilizzati per descrivere un evento sismico e valutarne le caratteristiche.Per conoscere eventuali aggiornamenti sulla scossa e seguire l’attività sismica in tempo reale, è possibile consultare la sezione dedicata ai terremoti, con le rilevazioni relative all’Italia e ai principali eventi registrati nel resto del mondo.