Trattore porta in giro carico di rifiuti a cielo aperto

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il materiale sarebbe stato destinato allo smaltimento

Una vera e propria mini-discarica ambulante scoperta nel cuore di Giugliano. Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale hanno intercettato un uomo di 69 anni mentre trasportava un consistente quantitativo di rifiuti speciali a bordo di un vecchio trattore con rimorchio.Il mezzo è stato fermato in via Santa Rita da Cascia, nel pieno del traffico cittadino. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Luigi De Simone, che hanno proceduto al controllo del mezzo e del materiale trasportato.Rifiuti sul rimorchioDurante l'ispezione, i caschi bianchi hanno rinvenuto sul rimorchio diversi rifiuti speciali, tra cui grondaie in alluminio, bidoni e altro materiale ferroso.Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il materiale sarebbe stato destinato allo smaltimento. Saranno ora gli ulteriori approfondimenti a chiarire la provenienza dei rifiuti e la loro eventuale destinazione.Al termine delle verifiche, il 69enne, residente a Giugliano, è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti.Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro del trattore e del materiale trasportato. Nei confronti dell'uomo è scattato anche il ritiro della patente.L'operazione rientra nell'attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali condotta dalla Polizia Municipale sul territorio cittadino.