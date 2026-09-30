Donna muore investita sull'A30 a Sarno

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e gli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica della tragedia

Tragedia sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo di Sarno, dove una donna di 59 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’automobile.La vittima è Luisa Cerrato, originaria di Siano. Secondo una prima ricostruzione, la donna era appena scesa dalla propria vettura per controllare i danni riportati in seguito a un precedente contatto con un’altra automobile.È stato proprio in quel momento che sarebbe sopraggiunta una terza vettura, alla cui guida si trovava una giovane. L’impatto è stato violento e la 59enne è stata sbalzata in aria. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e gli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e la successione dei diversi eventi avvenuti lungo l’autostrada.La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. L’obiettivo è accertare eventuali responsabilità e chiarire ogni elemento della vicenda.Tra gli aspetti che saranno oggetto degli accertamenti figurano anche le condizioni della carreggiata nel tratto interessato dall’incidente, compresa l’eventuale presenza di restringimenti o cantieri. Gli investigatori dovranno ora ricostruire nel dettaglio quanto accaduto quella sera sull’A30.