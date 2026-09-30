Materiale scolastico nocivo: sequestri a Ottaviano e Nola

Nel mirino dei finanzieri è finita la vendita di articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa

Oltre un milione e 300mila prodotti di cancelleria non conformi agli standard di qualità e sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Nel mirino dei finanzieri è finita la vendita di articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa e potenzialmente non sicuri per i consumatori, in particolare per gli studenti.I militari del Gruppo di Nola e della Compagnia di Ottaviano, al termine di una serie di sopralluoghi, hanno individuato diverse attività commerciali che avevano allestito appositi scaffali con penne, matite, quaderni, accessori per la scuola e articoli casalinghi risultati non conformi alle disposizioni previste dal Codice del Consumo.I controlli, eseguiti nei negozi di Nola, Pollena Trocchia e Ottaviano, hanno portato al sequestro di oltre 1,3 milioni di prodotti. La merce, secondo quanto accertato, era sprovvista delle informazioni identificative minime che devono essere riportate sulle confezioni e sulle etichette, tra cui i dati del produttore o dell'importatore, il Paese di origine e la natura dei materiali utilizzati.Si tratta di informazioni che, come sottolineato dalla Guardia di Finanza, devono essere presenti in maniera visibile, leggibile e in lingua italiana, così da consentire al consumatore di conoscere le caratteristiche del prodotto e valutarne qualità e sicurezza prima dell'acquisto.La merce sottoposta a sequestro amministrativo ha un valore complessivo di oltre 130mila euro. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio e rischiano sanzioni amministrative comprese tra 516 euro e 25.823 euro.L'operazione rientra nell'attività di controllo della Guardia di Finanza finalizzata a contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi e a tutelare i consumatori, con particolare attenzione al periodo di maggiore richiesta di articoli scolastici.