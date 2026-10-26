L'EMERGENZA Rapina con maxi-rissa, feriti in codice rosso

L’allarme è scattato dopo le numerose segnalazioni dei residenti, svegliati dalle urla e dal trambusto provenienti dalla strada

Notte di violenza nel cuore di Napoli, dove intorno all’una di domenica è scoppiata una violenta rissa in piazza Principe Umberto, a pochi passi da piazza Garibaldi. Due giovani, un 21enne egiziano e un 20enne dominicano, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Pellegrini. Entrambi sono stati ricoverati in osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.L’allarme è scattato dopo le numerose segnalazioni dei residenti, svegliati dalle urla e dal trambusto provenienti dalla strada. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri, che hanno trovato le tracce dello scontro e prestato assistenza ai feriti.L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nell’area intorno alla principale stazione ferroviaria cittadina, una zona molto frequentata anche nelle ore notturne.Il 21enne ferito alla testa: «Volevano rubarmi lo smartphone»Ad avere la peggio sarebbe stato un giovane di 21 anni, di origine egiziana, colpito violentemente alla testa durante la colluttazione.Secondo quanto avrebbe riferito ai soccorritori, l’aggressione sarebbe iniziata con un tentativo di rapina: alcuni soggetti avrebbero cercato di sottrargli lo smartphone, dando origine a una situazione degenerata poi in una rissa.Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. È stato ricoverato in osservazione, ma le informazioni disponibili escludono, al momento, un pericolo di vita.La dinamica dell’aggressione e il presunto tentativo di rapina restano comunque da verificare.Un secondo ferito con lesioni al voltoPoco dopo, al pronto soccorso dello stesso ospedale è arrivato un secondo giovane, un ventenne di nazionalità dominicana, che presentava profonde ferite e sfregi al volto.Le lesioni sarebbero compatibili con l’utilizzo di una bottiglia di vetro infranta, che sarebbe stata impiegata come arma durante la colluttazione. Anche per lui i medici hanno disposto il ricovero in osservazione, senza riscontrare complicazioni tali da metterne in pericolo la vita.Resta da chiarire quale sia stato il ruolo dei due giovani nella rissa e se vi siano altre persone rimaste ferite o coinvolte nell’episodio.Indagini in corsoI carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto in piazza Principe Umberto, individuare le persone coinvolte e verificare il racconto fornito dal ventunenne in merito al tentativo di rapina.Gli investigatori dovranno accertare come sia nata la lite, chi abbia preso parte allo scontro e se siano state effettivamente utilizzate bottiglie di vetro come armi.L’episodio si aggiunge agli eventi di violenza che continuano a richiamare l’attenzione sull’area di piazza Garibaldi e delle strade circostanti, dove residenti e frequentatori chiedono condizioni di maggiore sicurezza, soprattutto durante le ore notturne.