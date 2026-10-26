NEL NEGOZIO «Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa», a Pomigliano il terribile cartello

Durante il controllo, i caschi bianchi hanno individuato i fogli con il messaggio rivolto a chiunque avesse tentato di sottrarre merce dal negozio

«Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa»: è il messaggio minaccioso comparso su alcuni cartelli esposti tra gli scaffali di un negozio di articoli per la casa in via Roma, a Pomigliano d’Arco. Per la vicenda, un commerciante cinese di 35 anni, titolare dell’attività, è stato denunciato dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica di Nola con l’ipotesi di reato di minacce aggravate.L’intervento degli agenti della Municipale è scattato dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini, che avevano notato la presenza di scritte dal contenuto intimidatorio all’interno dell’esercizio commerciale, situato in una delle principali strade del centro cittadino.I cartelli esposti tra gli scaffaliDurante il controllo, i caschi bianchi hanno individuato i fogli con il messaggio rivolto a chiunque avesse tentato di sottrarre merce dal negozio. I cartelli erano collocati tra gli scaffali e risultavano visibili alla clientela.Secondo quanto ricostruito, il titolare potrebbe aver deciso di ricorrere a messaggi intimidatori esasperato dai ripetuti episodi di furto all’interno dell’attività. Una circostanza che resta, tuttavia, da verificare e che non giustifica eventuali condotte minacciose.Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei cartelli, acquisendo il materiale utile agli accertamenti.Il caso trasmesso alla Procura di NolaAl termine delle verifiche, il commerciante è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di minacce aggravate.Gli elementi raccolti dalla Polizia Locale sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Nola, che dovrà valutare la vicenda e gli eventuali profili di responsabilità.L’episodio ha suscitato attenzione per il tenore particolarmente grave delle frasi esposte in un luogo aperto al pubblico. Le indagini proseguiranno per chiarire le circostanze in cui i cartelli sono stati collocati e ricostruire ogni aspetto della vicenda.La denuncia rappresenta un atto nell’ambito delle indagini: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.