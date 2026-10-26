L'INCIDENTE Andavano a lavorare, 4 morti in uno schianto con un tir

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei corpi dall’abitacolo distrutto

Tragedia sulle strade dell’Agrigentino, dove quattro uomini hanno perso la vita in un grave incidente lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro. Le vittime, tutte originarie di Canicattì, stavano raggiungendo le campagne per andare al lavoro quando l’automobile sulla quale viaggiavano si è scontrata violentemente con un mezzo pesante. Il conducente del tir sarebbe rimasto illeso.Le vittime sono Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, Antonino Di Vincenzo, 60 anni, e Gioacchino Liborio. Secondo le prime informazioni, i quattro erano operai e si stavano recando nelle campagne della zona per una giornata di lavoro quando si è verificato l’impatto fatale.L’impatto devastante con il mezzo pesanteL’incidente è avvenuto lungo la Statale 123, nel territorio comunale di Naro, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, l’automobile con a bordo i quattro uomini si è scontrata con un tir. La violenza dell’urto ha ridotto la vettura a un ammasso di lamiere, intrappolando al suo interno gli occupanti.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei corpi dall’abitacolo distrutto, insieme ai carabinieri e alle altre forze dell’ordine.Per i quattro uomini non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante, secondo le prime notizie, non avrebbe riportato ferite.Indagini per ricostruire la dinamicaLe forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le cause che hanno portato alla collisione tra l’auto e il camion.Al momento non sono stati chiariti gli elementi che avrebbero determinato l’impatto. Saranno gli accertamenti investigativi a stabilire le eventuali responsabilità e a ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto.A causa dell’incidente, il traffico sulla Statale 123 è rimasto bloccato per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.La notizia ha colpito duramente la comunità di Canicattì, da cui provenivano tutte e quattro le vittime. Una tragedia che ha spezzato la vita di quattro uomini mentre si stavano recando al lavoro.