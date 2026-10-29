L'INCENDIO Tir in fiamme sul raccordo: traffico in tilt

Presenti anche la Polizia Stradale e gli ausiliari del traffico, al lavoro per gestire la viabilità e limitare i disagi agli automobilisti

Un camion è andato a fuoco ieri lungo il raccordo tra l’autostrada A1 e l’A16 Napoli-Canosa, in prossimità del nodo di Pomigliano. L’incendio ha provocato forti rallentamenti e code fino a tre chilometri. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.



L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Dal mezzo pesante si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, mentre le auto in transito rimanevano bloccate in lunghe file.



Vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme



Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Caserta, con un’autobotte e altri mezzi di supporto. I pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, utilizzando pompe ed estintori per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.



Presenti anche la Polizia Stradale e gli ausiliari del traffico, al lavoro per gestire la viabilità e limitare i disagi agli automobilisti.



Traffico in tilt, da chiarire le cause



Le conseguenze sulla circolazione sono state pesanti, con rallentamenti e code segnalati fino a tre chilometri in corrispondenza del bivio Napoli-Canosa e del nodo autostradale tra Villa Literno e Pomigliano.



Al momento non sono state accertate le cause dell’incendio. Tra le ipotesi c’è quella di un guasto meccanico del camion, ma sarà possibile effettuare verifiche tecniche soltanto dopo lo spegnimento completo delle fiamme e la messa in sicurezza del mezzo.



La priorità resta ora completare le operazioni dei soccorritori e ripristinare le normali condizioni di sicurezza lungo il tratto autostradale interessato.