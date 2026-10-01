Tir finisce sulla spartitraffico in autostrada

Secondo una prima ricostruzione, un'auto sarebbe stata sbalzata sulla carreggiata opposta in seguito all’impatto

Incidente spettacolare e pesanti ripercussioni sul traffico lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, e Civitanova Marche, nel Maceratese. Un camion è finito contro lo spartitraffico centrale, rimanendo parzialmente in bilico con la motrice proiettata verso la carreggiata opposta.Il mezzo pesante stava procedendo in direzione nord quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo e ha raggiunto lo spartitraffico. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’automobile che viaggiava nella stessa direzione.Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe stata sbalzata sulla carreggiata opposta in seguito all’impatto. Il conducente è stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto e successivamente accompagnato in ospedale. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi.L’incidente ha richiesto un ampio intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i mezzi del soccorso stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella gestione della viabilità.La presenza del camion incidentato e le operazioni necessarie per rimuoverlo hanno provocato rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.