Terrore nell'hinterland partenopeo, fiamme vicino al distributore di benzina

Tra le preoccupazioni emerse durante l’incendio c’è anche la possibilità che le fiamme abbiano raggiunto l’area dell’isola ecologica

Momenti di forte apprensione a Pianura per un incendio di vaste proporzioni divampato in via Provinciale Montagna Spaccata. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso della carreggiata, non lontano da un impianto di distribuzione del carburante, facendo scattare l’allarme.Il fumo prodotto dal rogo ha formato una colonna scura e molto alta, visibile da diversi punti della zona occidentale di Napoli e dalla fascia della pianura flegrea.Paura per l'area dell'isola ecologicaTra le preoccupazioni emerse durante l’incendio c’è anche la possibilità che le fiamme abbiano raggiunto l’area dell’isola ecologica. Al momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi che dovrà essere verificata dagli accertamenti sul posto.Alcuni passanti hanno riferito di aver avvertito un forte odore che hanno associato alla presenza di diossina, ma saranno eventualmente i rilievi ambientali a stabilire quali sostanze siano state effettivamente sprigionate dalla combustione.Vigili del fuoco mobilitatiLa principale criticità è rappresentata dalla vicinanza del rogo alla stazione di servizio. L’intervento dei vigili del fuoco è stato indirizzato anche a evitare che le fiamme potessero avvicinarsi ai depositi di carburante e a mettere in sicurezza l’area.Particolare attenzione viene riservata inoltre alla viabilità lungo una delle principali arterie della zona, interessata dalla presenza di fumo e dalle operazioni di soccorso.Restano da chiarire l’origine dell’incendio, l’eventuale coinvolgimento dell’isola ecologica e l’estensione effettiva dei danni provocati dalle fiamme.