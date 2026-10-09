Temporale nella notte ,fulmine colpisce palazzo

A documentare il fenomeno sono state le telecamere dell'impianto meteorologico, che hanno immortalato la scarica elettrica

Un lampo improvviso, seguito da un boato, ha illuminato il lungomare di Arco Felice durante il violento temporale che nella notte ha interessato Napoli e diversi comuni della provincia. Le immagini, diffuse sui social, mostrano un fulmine abbattersi sulla ringhiera di un edificio a pochi metri dalla costa, nelle vicinanze di un noto stabilimento balneare.A condividere il filmato è stato il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, che affianca all'attività scientifica una forte passione per la meteorologia e gestisce una stazione meteo amatoriale nella zona.Il bagliore scambiato per una scossaA documentare il fenomeno sono state proprio le telecamere dell'impianto meteorologico, che hanno immortalato la scarica elettrica caduta sul lungomare. L'intensità del lampo e il fragore che lo ha accompagnato hanno generato sorpresa e preoccupazione, tanto da essere interpretati da alcune persone come i segnali di un'ulteriore scossa di terremoto.A provocare il bagliore e il rumore, secondo quanto emerge dalle immagini, sarebbe stato invece il fulmine caduto in prossimità degli edifici lungo la costa flegrea, durante le intense precipitazioni notturne.